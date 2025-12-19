Τα μπλόκα των αγροτών «μπλοκάρουν» την κυβέρνηση - Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων

Αμηχανία και προβληματισμός επικρατεί στην κυβέρνηση μετά την απόφαση των αγροτών να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με μια μικρή διακοπή για τις ημέρες των Χριστουγέννων

Κώστας Τσιτούνας

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων στον Προμαχώνα Σερρών

Τα συνδικαλιστικά όργανα των αγροτών αποφάσισαν να αφήσουν τους δρόμους ανοιχτούς μετά την Τρίτη για να υπάρξει ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων προς την επαρχία και να μην δημιουργηθούν συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ποντάρουν στη στήριξη της υπόλοιπης κοινωνίας κάτι που καταγράφεται και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Παρόλα αυτά το αδιέξοδο παραμένει αφού οι αγρότες αρνούνται οποιαδήποτε συνάντηση και ζητούν ex ante δεσμεύσεις επί των αιτημάτων τους.

Αυτή η στρατηγική προδέσμευσης φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση η οποία όμως επιμένει στον ειλικρινή διάλογο. Η κυβέρνηση λέει «ναι» στον διάλογο και στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει περιγράψει, και «όχι» στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας.

Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές έχουν αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφέρονται για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

«Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκαλεί η εν κινήσει μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι καταβολές στους εργαζόμενους του πρωτογενούς τομέα φέτος ανέρχονται στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ήδη περισσότερα από όσα είχαν λάβει πέρσι συνολικά (3,1 δισ.), ενώ έως το τέλος του έτους θα εκταμιευθούν ακόμα 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για τους πραγματικούς παραγωγούς.

Τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση προχώρησε σε μια σειρά από ανακοινώσεις από το βήμα της Βουλής, μέσω των οποίων μπήκε ένα πλαίσιο που ικανοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των αιτημάτων των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα» σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου.

Από εκεί και πέρα, όπως λένε γαλάζια στελέχη οι εκπρόσωποι των αγροτών πρέπει να σταθμίσουν ότι έρχονται Χριστούγεννα και πολίτες θέλουν να ταξιδέψουν χωρίς εμπόδια ή δυσκολίες, ότι οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, ότι η αγορά πρέπει να δουλέψει.

Πρέπει επίσης να υπολογίσουν το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αντίθεση με προηγούμενες, περνάει από τα λόγια στις πράξεις, όχι για πρώτη φορά, για ακόμα μία φορά.

«Ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει να συνεχιστεί. Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο και περιμένει από την πλευρά των αγροτών να γίνει μία σοβαρή συζήτηση που να οδηγήσει σε μία λύση επί τη βάσει του πλαισίου που έχει τεθεί». Αυτό ακριβώς τονίζουν και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων και θα ανοίξουν τα μπλόκα για να περάσουν όσοι χρειάζεται για τη δίκη των Τεμπών. Το απόγευμα της Παρασκευής θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί των εθνικών δρόμων.

Το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουν οι μπάρες για να μετακινηθούν οι ταξιδιώτες και να μην πληρώνουν τα διόδια, είπε ο εκπρόσωπος των αγροτών, Ρίζος Μαρούδας.

Από την Τρίτη οι αγρότες θα ανοίξουν τα μπλόκα για να περάσουν όλοι οι πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν για τις γιορτές, ενώ την ίδια ημέρα θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Παρά το διαφαινόμενο αδιέξοδο στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν μια συγκεκριμένη αισιοδοξία ότι στο τέλος θα επικρατήσει η λογική των διαπραγματεύσεων και ευελπιστούν ότι οι αγρότες θα προσέλθουν συντεταγμένα και θεσμικά στον διάλογο.

