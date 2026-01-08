Κύπρος: Στο νοσοκομείο ο πρώην Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου
Η κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κρίνεται σοβαρή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Χαράλαμπο Χαριλάου, ο κ. Βασιλείου νοσηλεύεται από την ημέρα των Φώτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Σε δηλώσεις στο ΡΙΚ είπε ότι ο κύριος Βασιλείου λαμβάνει όλη την πρέπουσα ιατρική φροντίδα, ενώ σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως σοβαρή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:52 ∙ LIFESTYLE
Γιώργος Χρανιώτης: Έκανα σερφ στην Τήνο με 9 μποφόρ και πήγα να πνιγώ
10:41 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κύπρος: Στο νοσοκομείο ο πρώην Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου
10:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δέσμη 7 μέτρων από το ΠΑΣΟΚ για «φθηνό ρεύμα για όλους»
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ