Κύπρος: Στο νοσοκομείο ο πρώην Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Χαράλαμπο Χαριλάου, ο κ. Βασιλείου νοσηλεύεται από την ημέρα των Φώτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σε δηλώσεις στο ΡΙΚ είπε ότι ο κύριος Βασιλείου λαμβάνει όλη την πρέπουσα ιατρική φροντίδα, ενώ σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως σοβαρή.

