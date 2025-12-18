Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στα μπλόκα μέχρι 22 Δεκεμβρίου

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες, οι οποίοι παρά την εορταστική περίοδο, αποφάσισαν την κλιμάκωση των δράσεών τους έως τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου. Στην πανελλαδική σύσκεψη που ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 57 μπλόκα, επισφραγίστηκε η ενότητα του κλάδου και η πρόθεση για άσκηση μέγιστης πίεσης προς την κυβέρνηση.

Το χρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, το πρόγραμμα των επόμενων ημερών διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου: Από τις 14:00 το μεσημέρι προγραμματίζεται το κλείσιμο ακόμη και των παρακαμπτηρίων οδών, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη μέρα διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Σαββατοκύριακο: Οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συμβολικό άνοιγμα των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών για τη διευκόλυνση των εορταστικών μετακινήσεων.

Τρίτη 23 έως 26 Δεκεμβρίου: Προβλέπεται προσωρινή αποκλιμάκωση με άνοιγμα των δρόμων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων, πριν από τη νέα ανάληψη δράσης την Πρωτοχρονιά.

Στόχος η διεκδίκηση πόρων

Οι εκπρόσωποι των αγροτών εξαπέλυσαν δριμεία κριτική στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό» και τονίζοντας ότι η παραμονή στους δρόμους είναι μονόδρομος για την επιβίωση του κλάδου. Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, υπογράμμισε ότι στόχος δεν είναι η ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά η διεκδίκηση πόρων που θα κρατήσουν την ύπαιθρο ζωντανή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος των αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, σημείωσε ότι οι κινητοποιήσεις διεξάγονται με σεβασμό στην κοινωνία, επιτρέποντας τη διέλευση λεωφορείων και ευπαθών προϊόντων.

Κοινό μέτωπο με τους αλιείς

Στον αγώνα προστίθενται και οι αλιείς, με τον πρόεδρο του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου, Παναγιώτη Περράκη, να περιγράφει έναν κλάδο σε μαρασμό λόγω του ενεργειακού κόστους και της εξάπλωσης ξενικών ειδών. «Είμαστε όλοι ένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας την πολιτεία να κάνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την επίλυση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Η απάντηση της κυβέρνησης

«Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας» λένε πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την απόφαση των αγροτών για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

«Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα» καταλήγουν.

