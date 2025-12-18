«Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην κλιμάκωση και την ταλαιπωρία» απαντά η κυβέρνηση στους αγρότες

«Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα»

Newsbomb

«Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην κλιμάκωση και την ταλαιπωρία» απαντά η κυβέρνηση στους αγρότες

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας

Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας» λένε πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την απόφαση των αγροτών για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

«Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα» καταλήγουν.

Νωρίτερα, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες στην πανελλαδική διάσκεψή τους στον Λευκώνα Σερρών το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις τους, οι αγρότες προχωρούν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, κλείνοντας και τις παρακαμπτήριες οδούς στα μπλόκα ανά τη χώρα από τις 14:00 της Παρασκευής (19/12).

«Μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση, μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση αιτημάτων, να δώσουν άμεσες λύσεις και προοπτική», δήλωσε ο πρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Θα πρέπει να υπάρξει δράση που να πιέζει περισσότερο την κυβέρνηση να αποκτήσει πολιτική βούληση καθώς τα χρήματα τα έχει, αλλά δεν τα δίνει τους αγρότες», ανέφερε.

Ανοιχτά διόδια

Η διέλευση στα μπλόκα αύριο θα είναι ανοιχτή το πρωί της Παρασκευής, καθώς θα γίνει η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, σημείωσαν.

Το Σαββατοκύριακο, οι καλλιεργητές ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδιών σε σημεία των αυτοκινητοδρόμων που δεν υπάρχουν μπλόκα, «για να βοηθήσουμε στη μετακίνηση των ταξιδιωτών σε όλη τη χώρα, για να μη πληρώνουν τα πανάκριβα διόδια», όπως σημείωσε ο κ. Μαρούδας.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν τα διόδια των αυτοκινητοδρόμων.

INTIME NEWS

Ανοιχτοί δρόμοι τις ημέρες των γιορτών

Οι αγρότες ανέφεραν ότι τις ημέρες των γιορτών τα μπλόκα δεν θα προχωρήσουν στη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς, όπως δήλωσε ο κ. Μαρούδας, «όλοι πρέπει να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας».

«Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, αποφασισμένοι, και θα νικήσουμε», κατέληξε.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

INTIME NEWS

«Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συζητήσουμε με τον πρωθυπουργό»

Ο κ. Τουρτούρας, από το μπλόκο του Προμαχώνα, δήλωσε μετά το τέλος της πανελλαδικής συνεδρίασης των αγροτών ότι «η απόφαση των Σερρών ήταν ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συναντηθούμε με τον πρωθυπουργό».

«Είναι αγώνας επιβίωσης, αγώνας ζωής και για εμάς και για όλους τους Έλληνες» σημείωσε.

«Το καρπούζι και το μαχαίρι είναι στην ελληνική κυβέρνηση. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει το πρόβλημα και δώσει λύσεις, κανένας μα κανένας από εμάς δεν θέλει να μείνει αυτές τις άγιες μέρες στα μπλόκα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι [οι κινητοποιήσεις] είναι μονόδρομος» δήλωσε.

Ως προς το τι θα γίνει με το τελωνείο του Προμαχώνα, στο οποίο υπάρχουν καθημερινά ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες, ο κ. Τουρτούρας δεν έδωσε λεπτομέρειες και υπέδειξε στη γενική συνέλευση του μπλόκου, η οποία θα αποφασίσει για το πως θα προχωρήσουν.

Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα

Ο κ. Ανεστίδης από το μπλόκο Μαλγάρων τόνισε ότι η «είμαστε όλοι ενωμένοι. Από εδώ βγαίνει το μήνυμα πως κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων είναι: δεν βλέπουμε τον πρωθυπουργό. Βλέπουμε τελικά ότι προσπαθεί να μας εμπαίξει. Αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα, όπως μπορεί το κάθε μπλόκο, και την Τρίτη θα ανοίξουμε και από τα δύο ρεύματα, για να πηγαίνει ο κόσμος [στα σπίτια του] στις γιορτές».

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι θα προχωρήσουν στο κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους σε αεροδρόμιο - Άγνωστος ο αριθμός των νεκρών

18:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου: «Μακεδονία» σκέτο από Ζάεφ, αφωνία Τσίπρα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση αυτοκινήτων στην Παιανία - Ένας τραυματίας με κρανιοεγκεφαλική κάκωση

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικος μαθητής έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε σχολική εκδρομή - Βίαιο επεισόδιο στην πλατεία Μουσείου

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική οδός και κέντρο Αθήνας

18:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Thievery Corporation, The Wailers & BALTHVS στις 11/7 στην Πλατεία Νερού

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά η κυβέρνηση στην απόφαση των αγροτών για κλιμάκωση: «Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας»

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα που τη «συνέλαβε» ο φακός των Coldplay αγκαλιά με το αφεντικό της, μιλά για τα 16'' που της κατέστρεψαν τη ζωή

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο τα ξημερώματα - Το όχημα καταστράφηκε - Βίντεο

18:20ΕΘΝΙΚΑ

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Αποτρόπαιο έγκλημα στη Σρι Λάνκα: Έκαψαν ζωντανό ελέφαντα - Σκληρές εικόνες

18:10LIFESTYLE

Κοκκίδου: Αποκάλυψε την αιτία της απουσίας της από την υποκριτική - «Έπαθα αγχώδη διαταραχή»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Διευθυντής υπηρεσίας πληροφοριών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη νέα επικεφαλής της βρετανικής MI6

18:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ένας φίλος μου έδωσε ένα σκεύασμα και μου είπε ‘αν είσαι μάγκας, πιες το» λέει στο Newsbomb η μητέρα του 9χρονου που πήρε ψυχοφάρμακο στο Αγρίνιο

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ένα διαμάντι αλλάζει τη ζωή δύο παιδικών φίλων

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εθεάθη σε εκκλησία

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πότε «σηκώνουν» τις μπάρες των διοδίων στις εθνικές οδούς - Ελεύθερη διέλευση για οδηγούς

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2% - Τι προέβλεψε για πληθωρισμό, ανάπτυξη, εμπόριο το 2026 η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Βρέθηκε νεκρός 60χρονος σε οικοδομή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:41ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση αυτοκινήτων στην Παιανία - Ένας τραυματίας με κρανιοεγκεφαλική κάκωση

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες - Κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών αύριο

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εθεάθη σε εκκλησία

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

«Έφυγε» από τη ζωή ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, Γιώργος Ψαθάς

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είναι κακιά και μοχθηρή, αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη θα καταθέσω μήνυση και αγωγή»: Εξώδικο Άδωνι στην Κωνσταντοπούλου μετά το σχόλιο «έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

16:37LIFESTYLE

GNTM: Διπλή αποχώρηση και δάκρυα στον ημιτελικό

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Βρέθηκε νεκρός 60χρονος σε οικοδομή

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

17:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτοχρονιά με «ψυχρή εισβολή» από το Βόρειο Πόλο -Η «λίμνη παγετού» ανάμεσα σε Ρωσία και Σκανδιναβία στέλνει πολικές αέριες μάζες στη Μεσόγειο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα που τη «συνέλαβε» ο φακός των Coldplay αγκαλιά με το αφεντικό της, μιλά για τα 16'' που της κατέστρεψαν τη ζωή

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές εικόνες στην αλβανική βουλή - Καπνογόνα και συγκρούσεις

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά η κυβέρνηση στην απόφαση των αγροτών για κλιμάκωση: «Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας»

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ