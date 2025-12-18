«Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην κλιμάκωση και την ταλαιπωρία» απαντά η κυβέρνηση στους αγρότες

«Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας» λένε πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την απόφαση των αγροτών για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

«Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα» καταλήγουν.

Νωρίτερα, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες στην πανελλαδική διάσκεψή τους στον Λευκώνα Σερρών το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις τους, οι αγρότες προχωρούν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, κλείνοντας και τις παρακαμπτήριες οδούς στα μπλόκα ανά τη χώρα από τις 14:00 της Παρασκευής (19/12).

«Μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση, μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση αιτημάτων, να δώσουν άμεσες λύσεις και προοπτική», δήλωσε ο πρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Θα πρέπει να υπάρξει δράση που να πιέζει περισσότερο την κυβέρνηση να αποκτήσει πολιτική βούληση καθώς τα χρήματα τα έχει, αλλά δεν τα δίνει τους αγρότες», ανέφερε.

Ανοιχτά διόδια

Η διέλευση στα μπλόκα αύριο θα είναι ανοιχτή το πρωί της Παρασκευής, καθώς θα γίνει η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, σημείωσαν.

Το Σαββατοκύριακο, οι καλλιεργητές ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδιών σε σημεία των αυτοκινητοδρόμων που δεν υπάρχουν μπλόκα, «για να βοηθήσουμε στη μετακίνηση των ταξιδιωτών σε όλη τη χώρα, για να μη πληρώνουν τα πανάκριβα διόδια», όπως σημείωσε ο κ. Μαρούδας.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν τα διόδια των αυτοκινητοδρόμων. INTIME NEWS

Ανοιχτοί δρόμοι τις ημέρες των γιορτών

Οι αγρότες ανέφεραν ότι τις ημέρες των γιορτών τα μπλόκα δεν θα προχωρήσουν στη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς, όπως δήλωσε ο κ. Μαρούδας, «όλοι πρέπει να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας».

«Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, αποφασισμένοι, και θα νικήσουμε», κατέληξε.

Οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. INTIME NEWS

«Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συζητήσουμε με τον πρωθυπουργό»

Ο κ. Τουρτούρας, από το μπλόκο του Προμαχώνα, δήλωσε μετά το τέλος της πανελλαδικής συνεδρίασης των αγροτών ότι «η απόφαση των Σερρών ήταν ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συναντηθούμε με τον πρωθυπουργό».

«Είναι αγώνας επιβίωσης, αγώνας ζωής και για εμάς και για όλους τους Έλληνες» σημείωσε.

«Το καρπούζι και το μαχαίρι είναι στην ελληνική κυβέρνηση. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει το πρόβλημα και δώσει λύσεις, κανένας μα κανένας από εμάς δεν θέλει να μείνει αυτές τις άγιες μέρες στα μπλόκα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι [οι κινητοποιήσεις] είναι μονόδρομος» δήλωσε.

Ως προς το τι θα γίνει με το τελωνείο του Προμαχώνα, στο οποίο υπάρχουν καθημερινά ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες, ο κ. Τουρτούρας δεν έδωσε λεπτομέρειες και υπέδειξε στη γενική συνέλευση του μπλόκου, η οποία θα αποφασίσει για το πως θα προχωρήσουν.

Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα

Ο κ. Ανεστίδης από το μπλόκο Μαλγάρων τόνισε ότι η «είμαστε όλοι ενωμένοι. Από εδώ βγαίνει το μήνυμα πως κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων είναι: δεν βλέπουμε τον πρωθυπουργό. Βλέπουμε τελικά ότι προσπαθεί να μας εμπαίξει. Αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα, όπως μπορεί το κάθε μπλόκο, και την Τρίτη θα ανοίξουμε και από τα δύο ρεύματα, για να πηγαίνει ο κόσμος [στα σπίτια του] στις γιορτές».

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι θα προχωρήσουν στο κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων.

