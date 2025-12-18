LIVE η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη

Δείτε τη σημερινή (18/12) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη

Newsbomb

LIVE η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τη σημερινή (18/12) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών Τύπου του εξωτερικού από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Ζημιές στην ασπίδα αξίας 2 δισ. δολαρίων - Προειδοποίηση ΔΟΑΕ για πιθανή διαρροή ραδιενέργειας

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Εξιτήριο για τον 9χρονο που κατανάλωσε φαρμακευτικό σκεύασμα από συμμαθητή του

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο «Δρ. Θάνατος» καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δηλητηρίαση ασθενών - «Είσαι δολοφόνος. Ντροπιάζεις όλους τους γιατρούς»

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: «Μόνο ο Παναθηναϊκός μπορεί να ικανοποιήσει τη Λάτσιο για τον Μανδά»

12:18MEETING POINT

Το θαμπό όραμα της αυτοδυναμίας, οι καραμπόλες και οι ανατροπές 

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται έως τον Απρίλιο του 2026 η πληρωμή ενοικίων μόνον μέσω τράπεζας – Νέες απαλλαγές ΕΝΦΙΑ

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κολομβία: Άγρια επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου - Δείτε βίντεο

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μαθητές πιάστηκαν με ναρκωτικά σε σχολική εκδρομή

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών σε Γυμνάσιο: Συνελήφθη 13χρονη για σωματική επίθεση κατά συνομήλικής της

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Ενοχή του μπατζανάκη προτείνει η Εισαγγελέας για τον θάνατο του 36χρονου Γιώργου από μπαλοθιές σε γλέντι στο Οροπέδιο Καθαρού

11:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα με ψευδομάρτυρες - Ανυπόστατες οι κατηγορίες εις βάρος μου»

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για αγρότες: Με κλειστούς δρόμους, χάνουν το δίκιο τους – Δεν χρειάζεται ένταση

11:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από το ΣΔΟΕ στη ΔΕΟΣ: Ο νέος ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ που καταπολεμά φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, απάτη και διαφθορά

11:05ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Σήμερα το «κρας τέστ» στις Βρυξέλλες για τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια - «Η επιλογή είναι χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο...»

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Viral το fake βίντεο για «πραξικόπημα στη Γαλλία» - Όταν η AI «ανέτρεψε» τον Μακρόν

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συμμορία νεαρών έκλεψε μέσα σε δύο μήνες 13 παπάκια και σκούτερ – Ανάμεσά τους ένας 15χρονος

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η “καρδιά” της Ελλάδας χτυπά στη Λοριάν, υποδεχόμαστε την πρώτη Belh@rra»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche επαναφέρει την βενζίνη στη νέα 718

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα με ψευδομάρτυρες - Ανυπόστατες οι κατηγορίες εις βάρος μου»

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών σε Γυμνάσιο: Συνελήφθη 13χρονη για σωματική επίθεση κατά συνομήλικής της

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Τζον Τραβόλτα είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ - Τι ισχυρίζεται αγωγή

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα ο τρίτος καταζητούμενος για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

03:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Affordability Crisis: Τι είναι και πώς επηρέασε το διάγγελμα Tραμπ η μάχη με το αυξανόμενο κόστος ζωής και την ανεργία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ με τον Παρασκευαΐδη, στη ΝΔ κάνουν οντισιόν με τραγουδιστές, η D Day του ΟΠΑΠ, η Metlen στον αστερισμό της μεταβλητότητας, τα μολύβια έχουν πάρει φωτιά στην Τράπεζα Πειραιώς,ο Χατζημηνάς της Τheon και η είσοδος της EFA στο χρηματιστήριο

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η “καρδιά” της Ελλάδας χτυπά στη Λοριάν, υποδεχόμαστε την πρώτη Belh@rra»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού με τις γροθιές σε δημοσιογράφο που οδήγησε στη διαγραφή του από ΣΥΡΙΖΑ

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και συνέντευξη Κουφοντίνα - Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ