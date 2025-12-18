LIVE η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τη σημερινή (18/12) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών Τύπου του εξωτερικού από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη , την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , στις Βρυξέλλες.

