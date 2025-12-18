LIVE η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη
Δείτε τη σημερινή (18/12) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τη σημερινή (18/12) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών Τύπου του εξωτερικού από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ιταλία: «Μόνο ο Παναθηναϊκός μπορεί να ικανοποιήσει τη Λάτσιο για τον Μανδά»
12:18 ∙ MEETING POINT
Το θαμπό όραμα της αυτοδυναμίας, οι καραμπόλες και οι ανατροπές
12:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κολομβία: Άγρια επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου - Δείτε βίντεο
12:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Μαθητές πιάστηκαν με ναρκωτικά σε σχολική εκδρομή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Porsche επαναφέρει την βενζίνη στη νέα 718
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
22:11 ∙ WHAT THE FACT