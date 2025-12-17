Ρελάνς Μητσοτάκη για μπλόκα και ΟΠΕΚΕΠΕ: Παίρνει αποστάσεις από «Φραπέδες» και... ΣΙΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Βουλή, συγκροτημένος, με σαφές και ξεκάθαρο σχέδιο, συνδέοντας τον προϋπολογισμό του 2026 με το ορόσημο του 2027 και τον ορίζοντα του 2030.

Για αυτό ανέλυσε το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα σε σχέση με τη διεθνή ασταθή συγκυρία, αλλά και την αδιέξοδη στάση της αντιπολίτευσης, προκρίνοντας τη ΝΔ ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σιγουριά και συνέχεια.

Αναφερόμενος στις αγροτικές επιδοτήσεις δεν δίσταζε να κάνει την αυτοκριτική του και επεσήμανε ότι «αργήσαμε και ευθυνόμαστε, αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο. Η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε και πρόσθεσε:

«Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα των πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά».

Γίνεται σαφές ότι ο πρωθυπουργός δεν θα κάνει πίσω στο θέμα της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο πρωθυπουργός θέλοντας να φέρει σε δύσκολη θέση την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η ΝΔ θα καταθέσει πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας στο νομοσχέδιο για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για να δει τι θα πράξει κ. Ανδρουλάκης.

«Αυτό που δεν θα συζητηθεί είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Αν δύο κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας κύριε Ανδρουλάκη».

«Δεν θα απολογηθώ για κανένα παράνομο»

Μάλιστα σε άλλο σημείο της ομιλίας του πήρε σαφείς αποστάσεις από τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες λέγοντας ότι δεν θα καλύψει κανέναν από τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο:

«Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ (σ.σ. απευθυνόμενος στον Ανδρουλάκη) αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δε θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου».

Διακομματική για το αγροτικό

Ο πρωθυπουργός κάλεσε μάλιστα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνήσουν για το αγροτικό με διακομματική επιτροπή που θα έχει διακομματικό προεδρείο, οι αποφάσεις της οποίας θα δεσμεύουν και τις επόμενες κυβερνήσεις. «Τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής -μαζί με τους αγρότες- τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα: Εισηγούμαι τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής».

«Το "σήμερα" μιας γενιάς δεν μπορεί να πριονίζει το "αύριο" της επόμενης. Έχω δεσμευτεί πως δεν θα αφήσω ποτέ την πατρίδα μου να ξαναζήσει περιπέτειες όπως εκείνες προ δεκαετίας».

Ειδικά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «με αιχμή προκλητικές εκτροπές αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση επέλεξε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις έχουν ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Ο μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι εκείνος που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο. Κύριε Ανδρουλάκη, όλοι ήξεραν», είπε με νόημα.

Καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: « Η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί».

Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στον κ. Ανδρουλάκη και στον κ. Τσίπρα κάνοντας λόγο για πολιτικούς του καναπέ:

«Βλέπουμε φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά. Παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις. H πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται».

«Απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου - Ο Προϋπολογισμός είναι ένα Σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής - κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού - Μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε»

