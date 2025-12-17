Ρελάνς Μητσοτάκη για μπλόκα και ΟΠΕΚΕΠΕ: Παίρνει αποστάσεις από «Φραπέδες» και... ΣΙΑ

Ο πρωθυπουργός πήρε χθες από τη Βουλή σαφείς αποστάσεις από τα γαλάζια στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα κατηγόρησε το Νίκο Ανδρουλάκη για πολιτικό φλερτ με τον Αλέξη Τσίπρα

Δημήτρης Δρίζος

Ρελάνς Μητσοτάκη για μπλόκα και ΟΠΕΚΕΠΕ: Παίρνει αποστάσεις από «Φραπέδες» και... ΣΙΑ
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Βουλή, συγκροτημένος, με σαφές και ξεκάθαρο σχέδιο, συνδέοντας τον προϋπολογισμό του 2026 με το ορόσημο του 2027 και τον ορίζοντα του 2030.

Για αυτό ανέλυσε το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα σε σχέση με τη διεθνή ασταθή συγκυρία, αλλά και την αδιέξοδη στάση της αντιπολίτευσης, προκρίνοντας τη ΝΔ ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σιγουριά και συνέχεια.

Αναφερόμενος στις αγροτικές επιδοτήσεις δεν δίσταζε να κάνει την αυτοκριτική του και επεσήμανε ότι «αργήσαμε και ευθυνόμαστε, αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο. Η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε και πρόσθεσε:

«Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα των πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά».

Γίνεται σαφές ότι ο πρωθυπουργός δεν θα κάνει πίσω στο θέμα της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο πρωθυπουργός θέλοντας να φέρει σε δύσκολη θέση την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η ΝΔ θα καταθέσει πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας στο νομοσχέδιο για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για να δει τι θα πράξει κ. Ανδρουλάκης.

«Αυτό που δεν θα συζητηθεί είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Αν δύο κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας κύριε Ανδρουλάκη».

«Δεν θα απολογηθώ για κανένα παράνομο»

Μάλιστα σε άλλο σημείο της ομιλίας του πήρε σαφείς αποστάσεις από τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες λέγοντας ότι δεν θα καλύψει κανέναν από τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο:

«Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ (σ.σ. απευθυνόμενος στον Ανδρουλάκη) αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δε θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου».

Διακομματική για το αγροτικό

Ο πρωθυπουργός κάλεσε μάλιστα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνήσουν για το αγροτικό με διακομματική επιτροπή που θα έχει διακομματικό προεδρείο, οι αποφάσεις της οποίας θα δεσμεύουν και τις επόμενες κυβερνήσεις. «Τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής -μαζί με τους αγρότες- τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα: Εισηγούμαι τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής».

«Το "σήμερα" μιας γενιάς δεν μπορεί να πριονίζει το "αύριο" της επόμενης. Έχω δεσμευτεί πως δεν θα αφήσω ποτέ την πατρίδα μου να ξαναζήσει περιπέτειες όπως εκείνες προ δεκαετίας».

Ειδικά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «με αιχμή προκλητικές εκτροπές αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση επέλεξε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις έχουν ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Ο μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι εκείνος που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο. Κύριε Ανδρουλάκη, όλοι ήξεραν», είπε με νόημα.

Καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: « Η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί».

Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στον κ. Ανδρουλάκη και στον κ. Τσίπρα κάνοντας λόγο για πολιτικούς του καναπέ:

«Βλέπουμε φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά. Παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις. H πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται».

«Απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου - Ο Προϋπολογισμός είναι ένα Σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής - κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού - Μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Πολικές αρκούδες με ασυνήθιστες γενετικές αλλαγές ανακαλύφθηκαν στη Γροιλανδία

07:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Συνεχίζονται οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ)

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Δεκεμβρίου

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Οι ΗΠΑ απείλησαν την Ευρώπη με αντίποινα για τα σχέδια φορολόγησης αμερικανικών εταιρειών

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αυλαία στη League Phase - Ετοιμάζονται για 4άδα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές φαινόμενο: Άμμος πάγωσε λόγω του ακραίου ψύχους στο Μίσιγκαν - Βίντεο

06:36LIFESTYLE

Της Eurovision… τα καμώματα - Η ανακοίνωση για τα «γιουχαΐσματα», οι αποφάσεις και όσα θα δούμε

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρωτοφανές περιστατικό σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι: Καθηγητής τραυμάτισε μαθητή κατά τη διάρκεια κατάληψης – Του έπιασε τα δάχτυλα με τον κόφτη

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Αστυνομικός έσβηνε με το αζημίωτο κλήσεις - Οι διάλογοι και τα... τσάμπα τραπεζώματα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς λεωφορεία σήμερα λόγω στάσης εργασίας – Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 6 μέτρα για το στεγαστικό: «Κόφτης» στα AirBnB – Ποιοι παίρνουν διπλή επιστροφή ενοικίου

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «κρυφά» μηνύματα από τις αναφορές Τσίπρα στην αντιπολίτευση και ο βουλευτής που εξόργισε την Κουμουνδούρου

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Με την πλάτη στον τοίχο οι αρχές - «Κρυβόντουσαν πίσω από πολίτες» -Τα οκτώ λάθη που οδήγησαν στη σφαγή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση μαχαιρώματος 14χρονης: Νέα στοιχεία για τη στάση της 16χρονης και όσα δεν αποτράπηκαν εγκαίρως

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρελάνς Μητσοτάκη για μπλόκα και ΟΠΕΚΕΠΕ: Παίρνει αποστάσεις από «Φραπέδες» και εισηγείται διακομματική επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς λεωφορεία σήμερα λόγω στάσης εργασίας – Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Με την πλάτη στον τοίχο οι αρχές - «Κρυβόντουσαν πίσω από πολίτες» -Τα οκτώ λάθη που οδήγησαν στη σφαγή

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση μαχαιρώματος 14χρονης: Νέα στοιχεία για τη στάση της 16χρονης και όσα δεν αποτράπηκαν εγκαίρως

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «κρυφά» μηνύματα από τις αναφορές Τσίπρα στην αντιπολίτευση και ο βουλευτής που εξόργισε την Κουμουνδούρου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρωτοφανές περιστατικό σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι: Καθηγητής τραυμάτισε μαθητή κατά τη διάρκεια κατάληψης – Του έπιασε τα δάχτυλα με τον κόφτη

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.800.000 ευρώ

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Αστυνομικός έσβηνε με το αζημίωτο κλήσεις - Οι διάλογοι και τα... τσάμπα τραπεζώματα

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Είμαι πολύ ταραγμένος, 10 χιλιάδες Τούρκοι έβριζαν εμένα και την μητέρα μου»

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 6 μέτρα για το στεγαστικό: «Κόφτης» στα AirBnB – Ποιοι παίρνουν διπλή επιστροφή ενοικίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ