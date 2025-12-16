Αιχμές Μητσοτάκη για το βιβλίο του Τσίπρα: «Ιθάκη μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό με αιχμές για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, την ίδια ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίαζε το βιβλίο του στην Πάτρα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί.

Βλέπουμε φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά. Παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις. H πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται.

Απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου. Ο Προϋπολογισμός είναι ένα Σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής, κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού. Μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε»

