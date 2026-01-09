Μητσοτάκης για δημόσια πανεπιστήμια: Διεγράφησαν 308.000 φοιτητές – φαντάσματα, περνάμε σε νέα εποχή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με νέο «χτύπημα» στα κοινωνικά δίκτυα, στάθηκε στη διαγραφή εκατοντάδων χιλιάδων «αιώνιων» φοιτητών από τα μητρώα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων αλλά και το γεγονός ότι «το τέλος του 2025 μάς βρίσκει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας των δημόσιων ΑΕΙ».

«Τελειώνουμε πια με μία πρακτική δεκαετιών, η οποία είχε ταλαιπωρήσει πολύ το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και περνάμε σε μια νέα εποχή», επεσήμανε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, παρέθεσε δύο εικόνες: Μία από το κυλικείο της Νομικής, πώς ήταν και πώς είναι σήμερα και μία από τη νέα βιβλιοθήκη του τμήματος Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

«Το 2025 ήταν μία καλή χρονιά για τα δημόσια πανεπιστήμια και το 2026 θα είναι ακόμη καλύτερη», ολοκλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Δείτε το βίντεο: