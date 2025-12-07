Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στη νέα βιβλιοθήκη του ΑΠΘ: «Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές»

Την ενοποιημένη βιβλιοθήκη «Θεόφραστος», των τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Το μήνυμα του Τάκη Θεοδωρικάκου:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που η πανεπιστημιακή κοινότητα στη Θεσσαλονίκη έχει πλέον στη διάθεσή της μία ακόμη σύγχρονη βιβλιοθήκη, στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Στον χώρο όπου για 34 χρόνια υπήρχε η λεγόμενη “κατάληψη Βιολογικού”.

Την περίοδο που υπηρέτησα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, χρειάστηκε να αποφασίσουμε την τοποθέτηση μιας διμοιρίας των ΜΑΤ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να αποφευχθεί η ανακατάληψη.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και ιδιαίτερα στις πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τους φοιτητές που έχουν πλέον τη βιβλιοθήκη που τους αξίζει».