Χρηματιστήριο: Ρεκόρ 16 ετών - Ο δείκτης πάνω από τις 2.200 μονάδες

Stock prices on ticker screens inside the Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA in Athens, Greece, on Thursday, April 3, 2025. European stocks slumped after US President Donald Trump announced the steepest American tariffs in a century against its trading partners, including a 20% rate for the European Union, which is considering how to retaliate. / Άποψη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις 3 Απριλίου 2025

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, σε νέα υψηλά 16 ετών, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, καθώς απορροφήθηκαν οι ρευστοποιήσεις που εκδηλώθηκαν κυρίως στις τράπεζες, για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.207,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,16%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,10 μονάδες). Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.215,26 μονάδες (+0,50%) και κατώτερη τιμή στις 2.191,81 μονάδες (-0,56%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,30%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 4,10%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 609,87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 317,11 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 122.119.988 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,09%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+3,10%), της Σαράντης (+2,96%), της Titan(+2,07%) και της Viohalco (+2,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,34%), των ΕΛΠΕ (-1,00%), της Κύπρου (-0,70%) και της Eurobank (-0,69%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 83.213.750 και 9.096.036 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 300,45 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 100,78 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 54 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+8,78%) και ΣΙΔΜΑ (+6,78%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-4,49%) και CNL Capital (-3,97%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,8000 +1,77%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,5400 -0,70%

METLEN: 43,8800 +0,69%

OPTIMA: 7,9900 +3,10%

ΤΙΤΑΝ: 54,3000 +2,07%

ALPHA BANK: 3,8600 +0,52%

AEGEAN AIRLINES: 14,6200 +1,25%

VIOHALCO: 12,2000 +2,01%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,8000 -0,15%

ΔΑΑ: 10,7900 -0,55%

ΔΕΗ: 18,6700 +0,38%

COCA COLA HBC: 45,3200 +1,52%

ΕΛΠΕ: 8,4150 -1,00%

ELVALHALCOR: 4,1250 -0,36%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,2000 -2,34%

ΕΥΔΑΠ: 7,5500 -0,66%

EUROBANK: 3,7600 -0,69%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2500 +0,97%

MOTOR OIL: 29,1800 αμετάβλητη

JUMBO: 27,9000 -1,06%

ΟΛΠ: 40,4000 -0,62%

ΟΠΑΠ: 18,7000 +1,63%

ΟΤΕ: 16,9900 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,5600 +0,13%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9200 +2,96%

