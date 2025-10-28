Τα αισιόδοξα μηνύματα στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας έφεραν ιστορικά ρεκόρ στη Wall Street

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (27/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι τρεις βασικοί δείκτες σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά εν μέσω αισιοδοξίας για την προοπτική επίτευξης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 337,47 μονάδων (+0,71%), στις 47.544,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 432,58 μονάδων (+1,86%), στις 23.637,45 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 83,47 μονάδων (+1,23%), στις 6.875,16 μονάδες.