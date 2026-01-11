Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο Αφγανό - Της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες

Η ανήλικη έμεινε στο σπίτι του 24χρονου και ότι υπήρξαν γενετήσιες πράξεις μεταξύ τους. Επίσης, καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της έδωσε ναρκωτικές ουσίες.

Αναστάτωση στην Θεσσαλονίκη προκαλεί η είδηση ότι ένας 24χρονος Αφγανός είχε αρπάξει μια 13χρονη ανήλικη από το Πακιστάν και της έδινε ναρκωτικά για να την εκμεταλλεύεται σεξουαλικά.

Όλα ήλθαν στο φως της δημοσιότητας, όταν σστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης εξιχνίασαν υπόθεση αρπαγής 13χρονης και τέλεσης γενετήσιων πράξεων σε βάρος της.

Για την υπόθεση, οι αρχές ταυτοποίησαν ως δράστη έναν 24χρονο από το Αφγανιστάν και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι μετά από δήλωση εξαφάνισης 13χρονης αλλοδαπής, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τον εντοπισμό της. Τα μέλη της ομάδας βρήκαν τη 13χρονη στο κέντρο της πόλης μαζί με τον 24χρονο.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η ανήλικη έμεινε στο σπίτι του 24χρονου και ότι υπήρξαν γενετήσιες πράξεις μεταξύ τους. Επίσης, καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της έδωσε ναρκωτικές ουσίες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

