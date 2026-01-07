Περιστέρι: 13χρονη λιποθύμησε έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Ακόμα ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκόολ από ανήλικο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στο Περιστέρι, όταν 13χρονη λιποθύμησε, αφού ήπιε ποτό που προμηθεύτηκε από περίπτερο.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 τα ξημερώματα της Τετάρτης και όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, το κορίτσι βρισκόταν μαζί με την παρέα του όταν λιποθύμησε και χρειάστηκε να την παραλάβει ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο Παίδων.

Η ανήλικη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου για προληπτικούς λόγους, ενώ συνελήφθησαν ο πατέρας της και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου.

