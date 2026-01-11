Άρση απαγορευτικού απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο - Κανονικά αναχωρούν τα πλοία

Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έχουν αρχίσει να εκτελούνται κανονικά από νωρίς το πρωί της Κυριακής, μετά την προσωρινή αναστολή τους λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν τις προηγούμενες ημέρες. Η σταδιακή αποδέσμευση των πλοίων από τα λιμάνια σηματοδοτεί την ομαλοποίηση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας, ιδιαίτερα από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τα περισσότερα πλοία έχουν ήδη αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά μετά τις 07:00 το πρωί, με τα δρομολόγια να γίνονται πλέον κανονικά. Η ομαλή επανεκκίνηση των ακτοπλοϊκών μεταφορών διευκολύνει σημαντικά τους επιβάτες, οι οποίοι είχαν επηρεαστεί από τις προηγούμενες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Παρόλο που ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση, οι αρμόδιες αρχές και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συνιστούν στους ταξιδιώτες να διατηρούν συνεχή επικοινωνία πριν από την αναχώρησή τους. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε με την εταιρεία που αναλαμβάνει το δρομολόγιο είτε με το τουριστικό πρακτορείο μέσω του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η κράτηση.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν μεταβλητές, γεγονός που μπορεί να επιφέρει περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εταιρείες ενδέχεται να λάβουν απόφαση αυτοβούλως να μη πραγματοποιήσουν συγκεκριμένα δρομολόγια, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος.

Η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία αποτελεί κρίσιμο μέσο μεταφοράς για τανησιά της χώρας, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο. Επομένως, η διαρκής ενημέρωση και η ευελιξία στους προγραμματισμούς των ταξιδιωτών είναι απαραίτητες, ειδικά σε περιόδους ασταθούς καιρού.

