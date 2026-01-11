Times of Israel: Το Ισραήλ σχεδιάζει νέα επιχείρηση στη Γάζα τον Μάρτιο, μετά από έγκριση Τραμπ

Το Ισραήλ έχει καταρτίσει σχέδια για την έναρξη νέων, εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας τον Μάρτιο, με βασικό στόχο την πόλη της Γάζας και την περαιτέρω επέκταση του ελέγχου του επί του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο και Άραβα διπλωμάτη που μίλησαν στους Times of Israel.

Η σχεδιαζόμενη επιχείρηση προβλέπει τη μετατόπιση της λεγόμενης «Κίτρινης Γραμμής» –της γραμμής κατάπαυσης του πυρός– δυτικότερα, προς τις ακτές της Γάζας, γεγονός που θα αυξήσει το ποσοστό εδάφους που ελέγχουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Χωρίς αμερικανική στήριξη δεν προχωρά η επιχείρηση

Σύμφωνα με τον Άραβα διπλωμάτη, η επιχείρηση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες εξακολουθούν να επιδιώκουν τη μετάβαση της εύθραυστης εκεχειρίας –που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο– στη δεύτερη φάση της, η οποία περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Παρότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συμφώνησε κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα να συνεργαστεί με τις αμερικανικές προσπάθειες για την προώθηση της εκεχειρίας, φέρεται να μην πιστεύει ότι αυτές θα οδηγήσουν στον αφοπλισμό της Χαμάς. Για τον λόγο αυτό, έχει δώσει εντολή στις IDF να προετοιμάσουν εναλλακτικό σχέδιο στρατιωτικής δράσης.

Wall Street Journal: Η νέα επιχείρηση θα είναι πολύ πιο γρήγορη

Την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου, οι ισραηλινές δυνάμεις υποχώρησαν έως την Κίτρινη Γραμμή, διατηρώντας τον έλεγχο περίπου του 53% της Λωρίδας της Γάζας. Η επιχείρηση που σχεδιάζεται για τον Μάρτιο αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω αυτό το ποσοστό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Ερέζ Γουίνερ, ερευνητής στο Israel Centre for Grand Strategy, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι μια νέα επίθεση κατά της Χαμάς θα ήταν πλέον ευκολότερη για το Ισραήλ, καθώς δεν υφίσταται πλέον ο κίνδυνος για ομήρους, δεδομένου ότι όλοι οι ζωντανοί όμηροι, καθώς και οι σοροί όλων πλην ενός, έχουν επιστραφεί.

Πρόσθεσε επίσης ότι θα ήταν πιο εύκολη και η εκκένωση Παλαιστινίων, καθώς η πλειονότητά τους διαμένει πλέον σε σκηνές, με ένα από τα σενάρια να προβλέπει τη μεταφορά τους σε περιοχές της Γάζας που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.

«[Ένας νέος γύρος συγκρούσεων στη Γάζα] θα είναι πολύ πιο γρήγορος και πιο εύκολος απ’ όσο πιστεύουν πολλοί», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Πρόκειται για προσαρμογή υφιστάμενων σχεδίων στη σημερινή κατάσταση».

Μεταξύ των στρατηγικών που εξετάζονται, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, περιλαμβάνονται είτε η πλήρης κατάληψη της πόλης της Γάζας, με στόχο την ταχεία παράδοση της Χαμάς, είτε μια πιο αργή, σταδιακή κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας.

Γάζα: Συνεχείς επιθέσεις παρά την εκεχειρία

Από την έναρξη της εκεχειρίας, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά επιθέσεις εναντίον στόχων που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες και παραβιάσεις της συμφωνίας.

Το Σάββατο, οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τρεις ενόπλους σε ξεχωριστά περιστατικά σε διάφορα σημεία της Λωρίδας, αφού –σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό– διέσχισαν την Κίτρινη Γραμμή και πλησίασαν ισραηλινά στρατεύματα, συνιστώντας άμεση απειλή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δυνάμεις της 188ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας εντόπισαν τρεις υπόπτους στη νότια Γάζα. Ένας εξ αυτών φέρεται να επιχείρησε να κλέψει στρατιωτικό εξοπλισμό πριν διαφύγει και αργότερα σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα στην πλευρά της Χαμάς.

Σε δύο ακόμη περιστατικά στη βόρεια Γάζα, στρατιώτες της Βόρειας Ταξιαρχίας της Μεραρχίας Γάζας και της Ταξιαρχίας Ιερουσαλήμ άνοιξαν πυρ εναντίον υπόπτων που είχαν επίσης διασχίσει τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, σκοτώνοντας δύο από αυτούς.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι οι δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας και θα συνεχίσουν να ενεργούν για την εξουδετέρωση κάθε άμεσης απειλής.

