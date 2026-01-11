Επικοινωνία Ρούμπιο - Νετανιάχου με το Ιράν στο επίκεντρο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται τρεις ανώνυμες πηγές με γνώση της συνομιλίας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, η κατάσταση στη Συρία, καθώς και οι εξελίξεις γύρω από τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο Ιράν παραμένει τεταμένη, με εκτεταμένες κινητοποιήσεις και αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Σενάρια για αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκρίνει στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, εν μέσω αναφορών για αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων από τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως σημειώνεται, το μπλακάουτ στο διαδίκτυο έχει δυσχεράνει τη ροή πληροφοριών από τη χώρα.

Κι όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καμία τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί. Στον Ντόναλντ Τραμπ έχουν παρουσιαστεί διαφορετικές επιλογές, μεταξύ των οποίων και στοχευμένα πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, με το Ιράν να παραμένει στο επίκεντρο των αμερικανικών και ισραηλινών συζητήσεων.

