Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αλλάξει πολιτική για την Ιουδαία και τη Σαμάρεια

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλάει στους δημοσιογράφους κατά την υποδοχή του από τον πρόεδρο Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Φλόριντα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του ζήτησαν από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αλλάξει την πολιτική του Ισραήλ στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, σύμφωνα με το Axios.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του Τραμπ που αυτός και η ομάδα του συζήτησαν λεπτομερώς την πολιτική για τη Δυτική Όχθη με τον Νετανιάχου», γράφει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με πηγές, ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η περαιτέρω κλιμάκωση της βίας από τους Ισραηλινούς εποίκους θα υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και θα περιπλέξει την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ και η ομάδα του ζήτησαν από τον Νετανιάχου να αποφύγει προκλητικά βήματα και να «ηρεμήσει την κατάσταση».

Πηγές αναφέρουν ότι ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του συζήτησαν τη βία των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων πολιτών, την οικονομική αστάθεια της Παλαιστινιακής Αρχής και την ταχεία επέκταση των οικισμών.

Το μήνυμα των ΗΠΑ ήταν ότι η αλλαγή πορείας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια ήταν κρίσιμη για την αποκατάσταση των σχέσεων του Ισραήλ με τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Ο Νετανιάχου καταδίκασε έντονα τη βία των εποίκων και δήλωσε ότι σκοπεύει να αναλάβει πιο αποφασιστική δράση», ανέφερε η πηγή του περιοδικού.

Διαβάστε επίσης