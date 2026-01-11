Ηράκλειο: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 27χρονο Στέλιο Τσικνάκη

Κύμα θλίψης σε ολόκληρη την περιοχή


ΕΛΛΑΔΑ
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης οδηγείται σήμερα στην τελευταία του κατοικία ο 27χρονος Στέλιος Τσικνάκης, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα τραγικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια κυνηγιού. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 15:00 στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην Άνω Βιάννο, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από τον πρόωρο χαμό του.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου στη δύσβατη χαράδρα «Κάγκελο», ανάμεσα στις περιοχές Καστρί και Χόνδρος. Ο άτυχος νέος βρισκόταν στην περιοχή για κυνήγι μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε γκρεμό βάθους δεκάδων μέτρων.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών, με τη συμμετοχή 15 πυροσβεστών με 4 οχήματα, ειδικών ομάδων της ΕΜΑΚ και της αστυνομίας και δεκάδων εθελοντών και κατοίκων της περιοχής.

Έπειτα από μια δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Κύμα συγκίνησης στην Κρήτη

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Cretalive, ο θάνατος του Στέλιου Τσικνάκη έχει προκαλέσει κύμα θλίψης σε ολόκληρη την περιοχή. Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν ο Δήμαρχος Βιάννου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάννου, καθώς και ο σύλλογος «Η Βίγλα» (Κερατόκαμπου-Καψάλων), κάνοντας λόγο για ένα εργατικό και αγαπητό μέλος της κοινωνίας τους που έφυγε άδικα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάννου αναφέρει:

"Δυστυχώς σήμερα, μαύρο πέπλο σκέπασε την κοινωνία της Βιάννου με τον πρόωρο χαμό ενός νεότατου συγχωριανού μας, του Στέλιου Τσικνάκη του Εμμανουήλ και της Αμαλίας.
Ο Στέλιος, σε ηλικία μόλις 27 ετών, έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στην αγαπημένη του δραστηριότητα, το κυνήγι, βυθίζοντας σε οδύνη όλους όσους τον αγαπούσαν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων&Νεανίδων Βιάννου εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό του αγαπητού Στέλιου.
Ως σύλλογος, τιμούμε τη μνήμη του και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλη την οικογένεια, με την ελπίδα να βρουν τη δύναμη να αντέξουν αυτό το τραγικό συμβάν.
Ο Θεός να τον αναπαύσει εν ειρήνη".

Η ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατόκαμπου & Καψαλών «Η Βιγλα»

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατόκαμπου & Καψαλών «Η Βιγλα» εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον άδικο και πρόωρο χαμό του νέου Στέλιου Τσικνάκη από την Άνω Βιάννο.

Ο Στέλιος, σε ηλικία μόλις 27 ετών, «έφυγε» ενώ βρισκόταν στην αγαπημένη του δραστηριότητα, το κυνήγι, αφήνοντας πίσω του βαθιά οδύνη στην οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Άνω Βιάννου και του Κερατοκάμπου.
Ως σύλλογος, τιμούμε τη μνήμη του και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους γονείς, τα αδέρφια του αλλά και την Αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, Τσικνάκη Μαρία, πρώτη θεία του εκλιπόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Βιγλα» αποφασίζει ομόφωνα να κατατεθεί αυτό το ψήφισμα στη μνήμη του Στέλιου και να δημοσιοποιηθεί στους τοπικούς φορείς και μέσα ενημέρωσης, ως ένδειξη σεβασμού και συλλογικής θλίψης.

