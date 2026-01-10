Ηράκλειο – «Λυγίζει» ο αδελφός του 27χρονου Στέλιου: «Τον είδα νεκρό κι έλεγα ότι όλα ήταν ψέματα»

Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση που στήθηκε από τις Αρχές στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί της Βιάννου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, για τον εντοπισμό του 27χρονου Στέλιου Τσικνάκη, ο οποίος είχε πέσει σε χαράδρα.

Δυστυχώς, ο νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ και εθελοντές συμμετείχαν στην προσπάθεια.

Ο Στέλιος, ενώ κυνηγούσε με τον πατέρα και τον αδερφό του στην ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί του Δήμου Βιάννου, γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα βάθους 80 – 100 μέτρων στην περιοχή «Πετριθιά».

Ο αδελφός του, με τρεμάμενη φωνή, λέει ότι «τον ήξεραν τον δρόμο και το ξέραμε το μέρος πάρα πολύ καλά. Τι να σου πω; Πώς θες να είναι (σ.σ. ο πατέρας μου); Ήταν ο αδελφός μου, τέρμα. Ήταν αδελφός μου. Μπήκα και τον είδα κι έλεγα ότι ήταν όλα ψέματα».

Φίλος της οικογένειας αναφέρει πως «είχε πάει στο κυνήγι το παιδί, έπεσε από ύψος και χτύπησε στο κεφάλι, είναι χάλια και ο πατέρας του και η μητέρα του, εδώ είναι στο νεκροτομείο απέξω είναι και είναι χάλια, 25 χρόνων παιδί, καταλαβαίνετε. Σε ένα κατάστημα του Ηρακλείου ήταν μάγειρας. Γινόταν ο χαμός στο κέντρο υγείας. Τώρα είναι εδώ ο πατέρας του, η μητέρα του και ένας ξάδελφος, είναι απ’ έξω αλλά δεν μιλιούνται», μιλώντας στο MEGA.

