Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση που στήθηκε από τις Αρχές στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί της Βιάννου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, για τον εντοπισμό νεαρού άνδρα, ο οποίος είχε πέσει σε χαράδρα.

Δυστυχώς, ο 27χρονος Στέλιος Τσικνάκης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ και εθελοντές συμμετείχαν στην προσπάθεια.

Ο άτυχος νεαρός, ενώ κυνηγούσε με τον πατέρα και τον αδερφό του στην ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί του Δήμου Βιάννου, γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα βάθους 80 – 100 μέτρων στην περιοχή «Πετριθιά», σύμφωνα με το viannitika.gr.

Αυτήν την ώρα, η σορός του 27χρονου μεταφέρεται στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή.

