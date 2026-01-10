Ηράκλειο: Κλαίει η Βιάννος για τον 27χρονο Στέλιο – Η «προφητική» μαντινάδα πριν από έξι μήνες

Ο Δήμος Βιάννου, στο νοτιοανατολικό Ηράκλειο, θρηνεί για τον χαμό του Στέλιου Τσικνάκη, σε ηλικία μόλις 27 ετών – Ο άτυχος νεαρός είχε πάει για κυνήγι μαζί με τον πατέρα και τον αδερφό του κι έπεσε σε χαράδρα

Ο Δήμος Βιάννου, μία περιοχή φιλήσυχη και με πλούσια ιστορία, στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού Ηρακλείου, ζει ώρες μεγάλης θλίψης στον απόηχο του αδόκητου χαμού του Στέλιου Τσικνάκη, ενός δραστήριου και συνειδητοποιημένου νεαρού, σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Ο 27χρονος, ενώ κυνηγούσε με τον πατέρα και τον αδερφό του σε ορεινή περιοχή, έπεσε σε χαράδρα 80 – 100 μέτρων στην περιοχή «Πετριθιά» και παρά την κινητοποίηση των Αρχών, «άφησε» την τελευταία του πνοή.

Ο νεαρός, με καταγωγή από την Άνω Βιάννο, προέρχεται από οικογένεια με μακρά παράδοση στο κυνήγι, ενώ, ο αδελφός του, με τρεμάμενη φωνή, ανέφερε ότι «τον ήξεραν τον δρόμο και το ξέραμε το μέρος πάρα πολύ καλά. Τι να σου πω; Πώς θες να είναι (σ.σ. ο πατέρας μου); Ήταν ο αδελφός μου, τέρμα. Ήταν αδελφός μου. Μπήκα και τον είδα κι έλεγα ότι ήταν όλα ψέματα».

Φίλος της οικογένειας είπε πως «είχε πάει στο κυνήγι το παιδί, έπεσε από ύψος και χτύπησε στο κεφάλι, είναι χάλια και ο πατέρας του και η μητέρα του, εδώ είναι στο νεκροτομείο απέξω είναι και είναι χάλια, 25 χρόνων παιδί, καταλαβαίνετε. Σε ένα κατάστημα του Ηρακλείου ήταν μάγειρας. Γινόταν ο χαμός στο κέντρο υγείας. Τώρα είναι εδώ ο πατέρας του, η μητέρα του και ένας ξάδελφος, είναι απ’ έξω αλλά δεν μιλιούνται», μιλώντας στο MEGA.

Η «προφητική» του μαντινάδα πριν από ακριβώς έξι μήνες

Στις 10 Ιουνίου 2025, ακριβώς έξι μήνες πριν σκοτωθεί, είχε αναρτήσει στο Facebook μία φωτογραφία με αγαπημένα πρόσωπα και φίλους να κάνουν παρέα, συνοδεύοντας μάλιστα το στιγμιότυπο με μία μαντινάδα του Μανώλη Βιτώρου (Μπαχλή).

«Μια αστραπή είν’ η ζωή·
και στ’ άναμμα που κάνει·
ό,τι προλάβει ο άνθρωπος,
τα υπόλοιπα τα χάνει».

tsiknakis-mantinada.jpg

«Χάθηκε ενώ βρισκόταν στην αγαπημένη του δραστηριότητα, το κυνήγι»

Ο πολιτιστικός σύλλογος Κερατόκαμπου και Καψάλων «Η Βίγλα» εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Στέλιου, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια και γνωστοποιώντας πως θα καταθέσει ψήφισμα στη μνήμη του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατόκαμπου και Καψαλών «Η Βίγλα» εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον άδικο και πρόωρο χαμό του νέου Στέλιου Τσικνάκη, από την Άνω Βιάννο.

Ο Στέλιος, σε ηλικία μόλις 27 ετών, «έφυγε» ενώ βρισκόταν στην αγαπημένη του δραστηριότητα, το κυνήγι, αφήνοντας πίσω του βαθιά οδύνη στην οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Άνω Βιάννου και του Κερατοκάμπου.

Ως σύλλογος, τιμούμε τη μνήμη του και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους γονείς, τα αδέρφια του αλλά και την Αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, Τσικνάκη Μαρία, πρώτη θεία του εκλιπόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Βίγλα» αποφασίζει ομόφωνα να κατατεθεί αυτό το ψήφισμα στη μνήμη του Στέλιου και να δημοσιοποιηθεί στους τοπικούς φορείς και Μέσα ενημέρωσης, ως ένδειξη σεβασμού και συλλογικής θλίψης.

