Φωτιά τώρα σε αποθήκες επιχείρησης στο Κορωπί

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής σε αποθήκες επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής.

Η πρώτη αποθήκη έχει καταστραφεί ολοσχερώς και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ περιείχε πλαστικά, ενώ η δεύτερη περιέχει αυγά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 27 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και υδροφόρες των γειτονικών δήμων.