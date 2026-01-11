Φωτιά τώρα σε αποθήκες επιχείρησης στο Κορωπί
Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής σε αποθήκες επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής.
Η πρώτη αποθήκη έχει καταστραφεί ολοσχερώς και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ περιείχε πλαστικά, ενώ η δεύτερη περιέχει αυγά.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 27 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και υδροφόρες των γειτονικών δήμων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ένα Toyota GR86 με pop-up προβολείς
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volvo EX60: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 810 χιλιομέτρων
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ