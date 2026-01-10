Φρίκη στην Πενσυλβάνια: Έκλεβε λείψανα βρεφών και κρανία από νεκροταφεία και τα πωλούσε στο Facebook

Ο Τζόναθαν Γκερλάχ, 34 ετών, αντιμετωπίζει περισσότερες από 500 κατηγορίες, αφού οι Αρχές ανακάλυψαν περισσότερα από 100 ανθρώπινα κρανία και άλλα λείψανα στο σπίτι του, στην οδό Washington Avenue στην Ephrata της Πενσυλβάνια.

Ο Γκερλάχ έκλεβε λείψανα από νεκροταφεία στην περιοχή της Φιλαδέλφεια, ενώ, ομολόγησε ότι πούλησε μερικά από αυτά στο Facebook.

Το χρονικό της φρικιαστικής υπόθεσης

Την 23η Δεκεμβρίου 2025, ένας πληροφοριοδότης ανέφερε στην αστυνομία του Λάνκαστερ ότι κάποιος είχε δει ένα «μερικώς αποσυντιθέμενο πτώμα» στο υπόγειο του Γκερλάχ. Οι ντετέκτιβ διαπίστωσαν ότι ο ύποπτος είχε ήδη κατηγορηθεί για ληστείες καταστημάτων και πιθανώς είχε κλέψει εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε διαρρήξεις.

Κατά την έρευνα στους λογαριασμούς που διατηρούσε ο δράστης στα κοινωνικά δίκτυα, οι Αρχές βρήκαν ότι ο Γκερλάχ ακολουθούσε λογαριασμούς σχετικούς με ταριχεύσεις, συλλογή σκελετών και πώληση «παράξενων αντικειμένων», ενώ εμφανιζόταν σε ομάδα του Facebook να λαμβάνει ευχαριστίες για μία… «τσάντα από ανθρώπινο δέρμα». Επιπλέον, η φωτογραφία προφίλ του στο CashApp τον έδειχνε να κρατά ένα ανθρώπινο κρανίο μπροστά στο πρόσωπό του.

Την 6η Ιανουαρίου, οι ντετέκτιβ συνέλαβαν τον Γκερλάχ επ’ αυτοφώρω ενώ έκλεβε λείψανα από το νεκροταφείο Mount Moriah. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του την επόμενη μέρα, οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω από 100 κρανία, μουμιοποιημένα χέρια και πόδια, δύο αποσυντιθέμενους κορμούς και άλλα σκελετικά μέρη.

Η αρραβωνιαστικιά του Γκερλάχ ενημέρωσε τις Αρχές για την ύπαρξη μονάδας αποθήκευσης στο KO Storage (σ.σ. επιχείρηση αποθηκευτικών μονάδων όπου ιδιώτες ή επιχειρήσεις μπορούν να αποθηκεύουν προσωπικά αντικείμενα, εμπορεύματα ή οτιδήποτε χρειάζονται εκτός σπιτιού ή γραφείου).

Παρά την αρχική άρνηση του Γκερλάχ για έρευνα, η Αστυνομία κατέσχεσε οκτώ σορούς, διάφορα μέρη σώματος, τέφρα και παλιά κοσμήματα, πιθανώς αφαιρεμένα από τάφους.

Η εισαγγελέας της κομητείας Λάνκαστερ, Χέδερ Άνταμς, ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για άλλα λείψανα που να λείπουν από νεκροταφεία της περιοχής. Ο Γκερλάχ παραμένει στη φυλακή της κομητείας Ντέλαγουερ με εγγύηση ύψους 1.000.000 δολαρίων.