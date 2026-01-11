Volvo EX60: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 810 χιλιομέτρων
Χάρη στο νέο ηλεκτρικό σύστημα 800 volt, το EX60 μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά σε ταχυφορτιστή 400 kW.
Η Volvo ανεβάζει τον πήχη στην ηλεκτροκίνηση με το νέο EX60, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που υπόσχεται να βάλει τέλος στο άγχος της αυτονομίας.
Με έως και 810 χιλιόμετρα με μία φόρτιση στην τετρακίνητη έκδοση AWD, το EX60 προσφέρει –σύμφωνα με την εταιρεία– τη μεγαλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του.
