Μητσοτάκης: Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα -Η ανάρτηση για τα 10 χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ
«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια στην προεδρία της ΝΔ
Στα social media του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναρτήθηκε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας (2016-2026).
«Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα», αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.
