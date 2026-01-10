Δέκα χρόνια Μητσοτάκης στο τιμόνι της ΝΔ - Ο outsider που άνοιξε το δρόμο της γαλάζιας παράταξης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ μέσα σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και βαρύ πολιτικό κλίμα όχι μόνο για τη ΝΔ αλλά και συνολικά για την χώρα.

Σε μια εποχή που

υπήρχε έντονη απογοήτευση στη μεσαία τάξη και κλίμα οικονομικής ασφυξίας.

Η Νέα Δημοκρατία είχε μόλις χάσει δύο εκλογές μέσα στο 2015. Το κόμμα θεωρούνταν:

οργανωτικά παλιό

με έντονο εσωκομματικό διχασμό και χωρίς καθαρό πολιτικό στίγμα αφού είχε συνδεθεί και με τα μνημόνια και με τη συνεργασία - διακυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ.

Εκείνη την περίοδο λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης

εμφανίστηκε ως outsider – μεταρρυθμιστής και διεκδικητής της ηγεσίας. Βεβαίως μετρούσε αρκετά χρόνια ως βουλευτής και υπουργός του κόμματος, όμως δεν είχε ούτε μηχανισμούς, ούτε ήταν εκπρόσωπος της λεγόμενης παραδοσιακής λαϊκής δεξιάς.

Παρόλα αυτά στις 10 Ιανουαρίου του 2016 στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών κέρδισε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη με ποσοστό 52%, έναντι 48%.

Γιατί θεωρήθηκε σημαντική εκλογή; Διότι ήταν ανατροπή, αφού στον 1ο γύρο ήταν δεύτερος και διότι αηματοδότησε στροφή της ΝΔ προς τον

μεταρρυθμιστικό λόγο, τη

φιλελεύθερη οικονομική ατζέντα και την

ανανέωση προσώπων και δομών.

Ως πρόεδρος της ΝΔ ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε ορισμένα πράγματα τα οποία τήρησε στο ακέραιο.

- Μίλησε για ανανέωση της ΝΔ και διεύρυνση προς το κέντρο. Έκανε άνοιγμα σε νέα στελέχη εκτός κομματικού σωλήνα και έβαλε τέλος στις «επετηρίδες» και στις οικογενειοκρατίες.

- Είχε από την αρχή καθαρή μεταρρυθμιστική ταυτότητα:

Μικρότερο κράτος, λιγότερη γραφειοκρατία, αξιολόγηση στο Δημόσιο, ιδιωτικές επενδύσεις χωρίς ιδεολογικά ταμπού. Δεν αιφνιδίασε κανέναν με τις απόψεις του. Αντίθετα ήταν ξεκάθαρος από την αρχή.

- Βασικό του γνώρισμα ήταν ο αντι-λαϊκιστικός λόγος και η απέχθειά του στην ακατάσχετη παροχολογία.

Ξεκάθαρη ήταν από την πρώτη ημέρα της εκλογής του και η σύγκρουση με τον λαϊκισμό ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ

«Λιγότερα ψέματα, περισσότερη δουλειά» ήταν το βασικό μότο του σημερινού πρωθυπουργού.

- Υποσχέθηκε στροφή στη μεσαία τάξη με φοροελαφρύνσεις, στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων και αποκατάσταση αδικιών της κρίσης, πολλά από τα οποία υλοποίησε αργότερα ως πρωθυπουργός.

- Επέφερε σημαντική αλλαγή στην κουλτούρα της γαλάζιας παράταξης για την οποία μάλιστα και πολλές φορές δέχθηκε σκληρή κριτική από παλαιά στελέχη του κόμματος.

-Προχώρησε άμεσα στην ψηφιακή οργάνωση της ΝΔ, προώθησε τη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος και ρύθμισε τα χρέη της ΝΔ. Στις θέσεις κλειδιά του κόμματος εμπιστεύτηκε κυρίως νέους ανθρώπους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέβλεψε από πολύ νωρίς ότι: «Αν δεν αλλάξει ριζικά η ΝΔ, δεν θα ξαναγίνει κυβέρνηση». Έπεισε διότι εξέφρασε την αίσθηση του μέλλοντος σε μια κοινωνία κουρασμένη και απογοητευμένη από την κρίση και τα «πέτρινα» μνημονιακά χρόνια.

Προφανώς η νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές του 2016 έχει και ιστορική σημασία καθώς η εκλογή του

άλλαξε τη φυσιογνωμία της ΝΔ και άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη στις εθνικές εκλογές του 2019.

Οι δέκα κρίσιμες παρεμβάσεις

Ποιες είναι όμως οι δέκα σημαντικές παρεμβάσεις που κατάφεραν από τότε μέχρι σήμερα, εν έτει 2026, να τον καθιερώσουν στο πολιτικό στερέωμα;

Από τότε που ανέλαβε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (Ιανουάριος 2016) και ειδικά ως πρωθυπουργός (από το 2019 ως σήμερα) οι παρεμβάσεις του καλύπτουν πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο:

Οικονομικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις

Πραγματοποίησε εκτεταμένες φορολογικές μειώσεις για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με στόχο τόνωση της ανάπτυξης και της επενδυτικής δραστηριότητας. Διατήρησε όμως ως κόρη οφθαλμού τη δημοσιονομική πειθαρχία και επιδίωξε την επιστροφή σε επενδυτική βαθμίδα, που επετεύχθη με την αναβάθμιση από οίκους αξιολόγησης.

Μείωση της ανεργίας και αύξηση μισθών

Ενίσχυσε την αγορά εργασίας και η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ρυθμούς ανάπτυξης, με σημαντική πτώση της ανεργίας στα χρόνια της διακυβέρνησής του.

Ψηφιοποίηση του κράτους σε χρόνο ρεκόρ

Πραγματοποίησε αρκετές μεταρρυθμίσεις και προώθησε εκτεταμένη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης για μείωση γραφειοκρατίας και πιο γρήγορες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Πολιτικές για το δημογραφικό

Ανέπτυξε ένα από τα πιο φιλόδοξα πακέτα πολιτικών για την στήριξη οικογενειών και την αντιμετώπιση δημογραφικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών ελαφρύνσεων και επιδομάτων για παιδιά.

Ενίσχυση της εθνικής άμυνας

Αποκάλυψε μεγάλο πολυετές επενδυτικό σχέδιο άμυνας (περί τα €25 δισ.), με αγορά νέου εξοπλισμού και ανάπτυξη συστημάτων αιχμής, υπέγραψε διεθνείς γεωστρατηγικές συμμαχίες και αύξησε την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας.

Αντιμετώπιση κρίσεων (COVID-19 και φυσικές καταστροφές)

Καθοδήγησε την Πολιτεία στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 με μέτρα δημόσιας υγείας και πολιτικής προστασίας (π.χ. πρωτόκολλα, εμβολιασμοί).

Ανέλαβε και προσωπικά πρωτοβουλίες για την ετοιμότητα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κινητοποιώντας και ενεργοποιώντας όλους τους δυνατούς πόρους.

Μεταρρύθμιση φορολογικής διοίκησης

Δημιούργησε ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό φορολογικό μηχανισμό με στόχο τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, βελτίωση των εσόδων και ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Πρωτοβουλίες για μείωση της γραφειοκρατίας

Προώθησε σχέδιο για δραστική μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων σε κρατικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις, με σκοπό αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση.

Καταπολέμηση διαφθοράς

Ανέλαβε δημόσια δέσμευση για διερεύνηση μεγάλων σκανδάλων, όπως η υπόθεση OΠΕΚΕΠE, προωθώντας ειδική επιτροπή και δράσεις για να διορθωθούν παθογένειες στη διαχείριση κονδυλίων.

Διεθνοποίησε την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας

Κατάφερε με επιμονή να διεθνοποιήσει τις προκλητικές και ανιστόρητες διεκδικήσεις της Τουρκίας και στον ΟΗΕ και στις ΗΠΑ και στην ΕΕ.

Προφανώς όλη αυτή η διαδρομή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει λάθη και αστοχίες πολλά από τα οποία έχει παραδεχθεί ο ίδιος δημοσίως. Παραμένει όμως αυτοκριτικός με διάθεση συνεχούς βελτίωσης και όπως πολλές φορές συνηθίζει να λέει ο ίδιος ισχυρότερος εχθρός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ίδιος της ο εαυτός και τα λάθη της.

