Τι θα πει ο πρωθυπουργός στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ;

O Κυριάκος Μητοστάκης  θα στείλε μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις γαι ενότητα και συσπείρωση

Τι θα πει ο πρωθυπουργός στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ;
Αμέσως μετά το σημερινό ΚΥΣΕΑ που θα συνεδριάσει το πρωί με αντικείμενο τις τακτικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στα γραφεία της ΝΔ για την καθιερωμένη κοπή της πίτας.

Στις 11:30, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την εκλογή του στην προεδρία της ΝΔ, θα παρευρεθεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες στο Μοσχάτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα όταν εκλέχθηκε από τους πολίτες στην ηγεσία της ΝΔ, ακριβώς πριν 10 χρόνια, στις 10 Ιανουαρίου 20216 και στην εντολή που έλαβε.

Όπως θα πει, ήταν μια εντολή ουσιαστικού μετασχηματισμού του κόμματος, ώστε να καταστεί ο πολιτικός φορέας της ΝΔ πρωταγωνιστής στην ανάταξη ολόκληρης της χώρας, που εξακολουθούσε τότε να ταλανίζεται από τις συνέπειες της κρίσης και την καταστροφική διακυβέρνηση Τσίπρα.

Στο πλαίσιο αυτό θα τονίσει ότι η ΝΔ επέλεξε το δρόμο των ιδρυτικών της αρχών και γεφύρωσε την ιστορική παράδοση με την ανανέωση των ιδεών της, εμπλουτίζοντας το δυναμικό της με νέα στελέχη.

Θα τονίσει ότι εκσυγχρονίζοντας τη λειτουργία της, ανέπτυξε γρήγορα ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που στηριζόταν στην άρση των αδικιών, τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τον πατριωτισμό της ευθύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπενθυμίσει τη διαδρομή από τις 7 Ιουλίου 2019, το μεγάλο σταθμό του 2023, και τη συνέχιση της πορείας με νέες κατακτήσεις, έχοντας επόμενο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος της ΝΔ θα υπενθυμίσει συνοπτικά τα βασικά σημεία αυτής της διαδρομής, από τις μεγάλες δυσκολίες και κρίσεις, μέχρι τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που ενίσχυσαν και θωράκισαν την Ελλάδα στην οικονομία, στην Άμυνα, στην Υγεία, την Παιδεία, τη νομιμότητα, με παράλληλη ενίσχυση των πολιτών και εξασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας.

Και θα κλείσει την τοποθέτησή του περιγράφοντας τους στόχους και το όραμά του για τα επόμενα χρόνια, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

Ξεχωριστό κομμάτι στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού θα είναι το ιδεολογικό στίγμα της ΝΔ το οποίο θα δώσει, λέγοντας πως η ΝΔ σήμερα, δέκα χρόνια μετά την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος, είναι πολύ διαφορετική, αλλά είναι και ίδια, με την έννοια ότι παραμένει μια κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική, πατριωτική παράταξη.

«Είμαστε η βασική σταθερά σήμερα του πολιτικού συστήματος της χώρας. Είμαστε το μόνο μεγάλο κόμμα», αναμένεται να πει, προσθέτοντας πως η ΝΔ δεν είναι ίδια σήμερα με αυτήν που ήταν πριν από δέκα χρόνια: Εξελίχθηκε, προσαρμόστηκε, ανανεώθηκε, διευρύνθηκε.

«Με δεδομένο ότι έφτασε δυο φορές στο 40 και πλέον τοις εκατό, φαίνεται ότι τα εκλογικά αποτελέσματα δικαίωσαν αυτή τη στρατηγική», θα τονίσει ο κ. Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως η ΝΔ είναι ένα μεγάλο κόμμα, ένα ευρύχωρο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο ανέχεται και ενθαρρύνει και τις διαφορετικές απόψεις εντός του κόμματος.

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι ο σημερινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στέλνει και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις καθιστώντας σαφές ότι αυτή τη στιγμή προέχει η ενότητα και η συσπείρωσητης παράταξης.

