Με ισχυρά κέρδη και ρεκόρ αντέδρασε η Wall Street στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (5/1) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε ρεκόρ στον απόηχο της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 594,79 μονάδων (+1,23%), στις 48.977,18 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 160,19 μονάδων (+0,69%), στις 23.395,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 43,58 μονάδων (+0,64%), στις 6.902,05 μονάδες.