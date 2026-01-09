Βόλος: Στο εδώλιο 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία - «Γλίστρησα σε καλντερίμι», ισχυρίστηκε το θύμα

«Άφεση» αμαρτιών αποπειράθηκε να δώσει στον πρώην σύντροφό της μία 36χρονη, θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αλλάζοντας στο δικαστήριο την αρχική της κατάθεση, χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει με τα όσα ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος είχε καταγγελθεί από την μητέρας της 36χρονης γυναίκας για ξυλοδαρμό και σήμερα δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό ενώ παρέμεινε η αρχική ποινή που του είχε επιβληθεί, δηλαδή φυλάκιση 12 μηνών, με υποχρεωτική έκτιση 4 μηνών. Ο 42χρονος μετά την δίκη αφέθηκε ελεύθερος γιατί έχει ήδη εκτίσει την ποινή, που διατήρησε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Το επεισόδιο του ξυλοδαρμού έγινε στις 12 Νοεμβρίου του 2024 και κατήγγειλε τον 42χρονο η μητέρα του θύματος. Η 36χρονη είπε στο δικαστήριο ότι έπεσε σε καλντερίμι του χωριού και χτύπησε στο μάτι της, αλλά έδρα του δικαστηρίου δεν πείστηκε από την κατάθεσή της και διατήρησε την ποινή.

Με πληροφορίες από gegonota.news

Διαβάστε επίσης