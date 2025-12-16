Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα και η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού

Στην Πάτρα βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παρουσιάσει την «Ιθάκη», το βιβλίο του το οποίο «φωτίζει» τα χρόνια της πρωθυπουργίας του και τις δραματικές στιγμές που έζησε η Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας θα σκοπεύει να παρουσιάσει ένα ολόκληρο «μανιφέστο» κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και να επιτεθεί για τα σκάνδαλα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Παράλληλα, θα απευθύνει «κάλεσμα αντίστασης» προς τους πολίτες καθώς, όπως θα πει, «ο βάλτος και η απάθεια τους βολεύει».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στο βιβλίο του θα πει ότι «δεν σηκώθηκε το κύμα πολεμικής, εμπάθειας, συκοφάντησης, για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά και γιατί, κυρίως θα έλεγα, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος τους βολεύει». «Για να παραφράσω μια γνωστή φράση: Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους», θα πει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας παραφράζοντας τη φράση του Καρλ Μαρξ από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο ότι «ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη: το φάντασμα του κομμουνισμού».

Δείτε σε live την παρουσίαση αλλά και τη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα