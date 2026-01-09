Μαριγκόνα: Χώρισε από τον σύντροφό της μετά από οκτώ χρόνια σχέσης

Χώρισε η Μαριγκόνα, η διάσημη φίλαθλος του Ολυμπιακού, που είχε γίνει viral όταν ο φακός την «τσάκωσε» στις κερκίδες. Όπως αποκαλύφθηκε το πρωί της Παρασκευής (09/01) στην εκπομπή «Πρωινό», η Μαριγκόνα και ο σύντροφός της, Νίκος, δεν είναι ζευγάρι πλέον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Το μοντέλο με καταγωγή από το Κόσοβο είχε σχέση με τον Νίκο, που είναι Έλληνας, από την ηλικία των 17 ετών,.

«Η Μαριγκόνα και ο Νίκος χώρισαν τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά από 8 χρόνια σχέσης. Ήταν μαζί από τα 17 της η Μαριγκόνα με τον Νίκο. Χθες μίλησα μαζί της και θέλω να είμαι ειλικρινής: δεν ξέρει αν το τέλος είναι οριστικό. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχουν χωρίσει. Όσο για το μέλλον, δεν μπορούμε να ξέρουμε», είπε ο Γρηγόρης Μπάκας στην εκπομπή.

Η Μαριγκόνα και ο Νίκος είχαν έρθει μαζί στην Ελλάδα από τη Γερμανία πριν από μερικά χρόνια.

«Στη Γερμανία δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με ομάδες. Την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε μου είπε “ένα πράγμα θέλω από σένα, να γίνεις Ολυμπιακός”. Ήμασταν από την ίδια πόλη και γνωριστήκαμε τυχαία έξω. Μου μίλησε, πραγματικά greek καμάκι. Είπε σε εμένα και τις φίλες μου “τι κάνετε εσείς όμορφες κοπέλες εδώ”. Του είπα “τι θέλεις;” και στην αρχή κάναμε λίγο χιούμορ και μετά ξεκινήσαμε» είχε αναφέρει για τη γνωριμία τους η Μαριγκόνα, το 2014, καλεσμένη στην εκπομπή “The 2night show”.

«Μιλάμε γερμανικά στο σπίτι. Δεν είχα έρθει ποτέ στην Ελλάδα και το όνειρό μου ήταν να πάω στη Σαντορίνη. Με τον Νίκο είμαστε 7 χρόνια μαζί, δεν πιστεύω ότι ένας γάμος θα αλλάξει κάτι στη σχέση μας. Είμαστε αγαπημένοι. Αγαπώ την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομορφότερη χώρα να ζήσεις» είχε πει η Μαριγκόνα.

