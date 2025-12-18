Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφής του και από τη Left

Αντώνης Ρηγόπουλος

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σάλος προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, αφότου γνωστοποιήθηκε ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην καλαθοσφαιριστής Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Μάλιστα, μέχρι αργά χθες το βράδυ, οι αρχές στο Στρασβούργο φέρεται να αναζητούσαν τον ευρωβουλευτή στο πλαίσιο του αυτοφώρου μετά από σχετική καταγγελία του δημοσιογράφου, ο οποίος βρισκόταν εκεί σε δημοσιογραφική αποστολή.

Το χρονικό σύμφωνα με τον δημοσιογράφο

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης, σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου βρίσκονταν σε διαφορετικές παρέες τόσο ο δημοσιογράφος, όσο και ο ευρωβουλευτής.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται από την ιστοσελίδα News247, ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του, ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξανά ακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής φέρεται να είπε στον Ν. Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος του απευθύνθηκε φωνάζοντας του “τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής”, με τον Νίκο Παππά να φέρεται να του απάντησε «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή.

Η πρώτη αντίδραση του Νίκου Παππά

Ο κ. Παππάς, μετά τον σάλο που ξέσπασε προχώρησε σε μια πρώτη τοποθέτηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εμμέσως λέει για τον δημοσιογράφο ότι βρισκόταν σε «κατάσταση» που δεν του επιτρέπει να θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τονίζει δε ότι υπάρχουν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν τη δική του πλευρά της ιστορίας, την οποία επιλέγει να μη γνωστοποιήσει επειδή ο δημοσιογράφος είναι πατέρας. Ο Νίκος Παππάς παραδέχεται πάντως την πράξη, λέγοντας όμως ότι αυτή ήταν «αντίδραση» στη «δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε εμένα».

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα. Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Ομως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης. Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα, και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση. Ισως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Διαγραφή από την ΕΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά, ενώ ταυτόχρονα τον παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Σε κάθε περίπτωση, η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν δεδομένη.

Εν αναμονή εξελίξεων και από την ευρωομάδα Left

Για το θέμα αντέδρασε και η ευρωομάδα της Αριστεράς, Left, στην οποία συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωσή της, που εκδόθηκε μετά την ενημέρωση της ηγεσίας της από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Κώστα Αρβανίτη, η Left αναφέρει:

«Λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη μας τις αναφορές για βίαιη συμπεριφορά μέλους μας και γνωρίζουμε ότι το μέλος έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία από το γραφείο της Αριστεράς για να ληφθεί η τελική απόφαση για τον εν λόγω ευρωβουλευτή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς/The Left».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές – Πότε ανοίγει το TAXIS και ποιοι κερδίζουν έκπτωση έως 4%

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδειες οι στάνες των κτηνοτρόφων: Η κραυγή απόγνωσης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν της Γαλλίας

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκρηκτική κατάσταση στην Εξεταστική: Ολοήμερη οργισμένη μάχη Μυλωνάκη και Σκέρτσου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και παλιά καπνεργοστάσια - Πίσω από το ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει και την Πέμπτη η ηλιοφάνεια – Σε «θρίλερ» η πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

05:00WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Δεκεμβρίου

04:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο (ΠΕ)

04:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε μπαίνει στους λογαριασμούς - Πώς υπολογίζεται

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: Πρόβαλλε τον διεθνή ρόλο των ΗΠΑ και υπερασπίστηκε το έργο του από τον Λευκό Οίκο

03:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η τέταρτη δόση της αυξημένης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου σε 100.000 αγρότες

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: To Κογκρέσο ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη μείωση της ποινής του Μπολσονάρου

03:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία έξι λεωφορειακών γραμμών κατά τις εορτές αποφάσισε ο ΟΣΕΘ

02:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σήμερα η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν αεροπορική δύναμη κατά της διακίνησης ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και παλιά καπνεργοστάσια - Πίσω από το ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Τα παιδιά τα χτύπησαν», λέει μητέρα ανήλικου που ο γιος της ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Από καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας πέθανε το 3χρονο παιδί

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκρηκτική κατάσταση στην Εξεταστική: Ολοήμερη οργισμένη μάχη Μυλωνάκη και Σκέρτσου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

23:09LIFESTYLE

Δολοφονία Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή που οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον γιο του - Βίντεο

22:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τον κόλπο της Σύρτης - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει και την Πέμπτη η ηλιοφάνεια – Σε «θρίλερ» η πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: Πρόβαλλε τον διεθνή ρόλο των ΗΠΑ και υπερασπίστηκε το έργο του από τον Λευκό Οίκο

21:56LIFESTYLE

Όλα τα λάθη του «Μόνος στο Σπίτι» που δεν είχατε προσέξει αποκαλύπτονται σε viral βίντεο

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση και αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα καταθέσει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ