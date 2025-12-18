Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή

Σάλος προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, αφότου γνωστοποιήθηκε ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην καλαθοσφαιριστής Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Μάλιστα, μέχρι αργά χθες το βράδυ, οι αρχές στο Στρασβούργο φέρεται να αναζητούσαν τον ευρωβουλευτή στο πλαίσιο του αυτοφώρου μετά από σχετική καταγγελία του δημοσιογράφου, ο οποίος βρισκόταν εκεί σε δημοσιογραφική αποστολή.

Το χρονικό σύμφωνα με τον δημοσιογράφο

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης, σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου βρίσκονταν σε διαφορετικές παρέες τόσο ο δημοσιογράφος, όσο και ο ευρωβουλευτής.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται από την ιστοσελίδα News247, ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του, ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξανά ακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής φέρεται να είπε στον Ν. Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος του απευθύνθηκε φωνάζοντας του “τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής”, με τον Νίκο Παππά να φέρεται να του απάντησε «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή.

Η πρώτη αντίδραση του Νίκου Παππά

Ο κ. Παππάς, μετά τον σάλο που ξέσπασε προχώρησε σε μια πρώτη τοποθέτηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εμμέσως λέει για τον δημοσιογράφο ότι βρισκόταν σε «κατάσταση» που δεν του επιτρέπει να θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τονίζει δε ότι υπάρχουν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν τη δική του πλευρά της ιστορίας, την οποία επιλέγει να μη γνωστοποιήσει επειδή ο δημοσιογράφος είναι πατέρας. Ο Νίκος Παππάς παραδέχεται πάντως την πράξη, λέγοντας όμως ότι αυτή ήταν «αντίδραση» στη «δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε εμένα».

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα. Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Ομως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης. Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα, και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση. Ισως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Διαγραφή από την ΕΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά, ενώ ταυτόχρονα τον παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Σε κάθε περίπτωση, η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν δεδομένη.

Εν αναμονή εξελίξεων και από την ευρωομάδα Left

Για το θέμα αντέδρασε και η ευρωομάδα της Αριστεράς, Left, στην οποία συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωσή της, που εκδόθηκε μετά την ενημέρωση της ηγεσίας της από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Κώστα Αρβανίτη, η Left αναφέρει:

«Λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη μας τις αναφορές για βίαιη συμπεριφορά μέλους μας και γνωρίζουμε ότι το μέλος έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία από το γραφείο της Αριστεράς για να ληφθεί η τελική απόφαση για τον εν λόγω ευρωβουλευτή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς/The Left».