Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες - Κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών αύριο

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πανελλαδική διάσκεψη των αγροτών από τα μπλόκα της Ελλάδας στον Λευκώνα Σερρών.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις τους, οι αγρότες προχωρούν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, προχωρώντας στο κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών στα μπλόκα ανά τη χώρα από τις 14:00 της Παρασκευής.

«Μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση, μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση αιτημάτων, να δώσουν άμεσες λύσεις και προοπτική», δήλωσε ο πρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Θα πρέπει να υπάρξει δράση που να πιέζει περισσότερο την κυβέρνηση να αποκτήσει πολιτική βούληση καθώς τα χρήματα τα έχει, αλλά δεν τα δίνει τους αγρότες», ανέφερε.

Οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ανοιχτά διόδια

Η διέλευση στα μπλόκα αύριο θα είναι ανοιχτή το πρωί της Παρασκευής, καθώς θα γίνει η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, σημείωσαν.

Από αύριο θα είναι κλειστό και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων, ανέφεραν οι αγρότες.

Το Σαββατοκύριακο, οι καλλιεργητές ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδιών σε σημεία των αυτοκινητοδρόμων που δεν υπάρχουν μπλόκα, «για να βοηθήσουμε στη μετακίνηση των ταξιδιωτών ανά τη χώρα, για να μη πληρώνουν τα πανάκριβα διόδια», σημείωσε ο κ. Μαρούδας.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν τα διόδια των αυτοκινητοδρόμων.

Ανοιχτοί δρόμοι τις ημέρες των γιορτών

Οι αγρότες ανέφεραν ότι τις ημέρες των γιορτών τα μπλόκα δεν θα προχωρήσουν στη διακοπή της κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

