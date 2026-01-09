Κύπρος: «Άνω – κάτω» μετά το επίμαχο βίντεο, ενδείξεις για εκστρατεία ρωσικής παραπληροφόρησης

Σάλος έχει «ξεσπάσει» πανευρωπαϊκά μετά τη δημοσιοποίηση επίμαχου βίντεο που φέρεται να αποκαλύπτει σχέσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη με επιχειρηματικά συμφέροντα, «εξαπολύοντας» κατηγορίες για διαπλοκή και διαφθορά με φόντο τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο.

Κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης είναι δύο άτομα πολύ κοντά στον πρόεδρο, ο διευθυντής του Γραφείου του προέδρου και γαμπρός του Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο οποίος θεωρείται ο «άνθρωπος εμπιστοσύνης» και έχει αναλάβει κομβικό ρόλο από την αρχή της διακυβέρνησης και ο Γιώργος Λακκοτρύπης, πρώην υπουργός Ενέργειας, που διατηρεί άριστες σχέσεις με το περιβάλλον Χριστοδουλίδη, παρά το γεγονός ότι υπηρέτησε στην κυβέρνηση Αναστασιάδη.

Το επίμαχο βίντεο αποκαλύπτει ισχυρισμούς για αθέμιτες παρεμβάσεις σε θέματα του ενεργειακού τομέα και της κατανομής κρατικών πόρων και αδειοδοτήσεων. Η υπόθεση συνδέεται με τις έρευνες που διεξάγει η Αρχή Κατά της Διαφθοράς για πρόσωπα τόσο της τρέχουσας όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης.

Ρωσικός «δάκτυλος»;

Η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει οργανωμένη υβριδική επιχείρηση, με τη συγκεκριμένη κακόβουλη δραστηριότητα να φέρει χαρακτηριστικά οργανωμένων εκστρατειών ρωσικής παραπληροφόρησης (organized disinformation campaigns) σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, όπως μεταδίδει το philenews.com.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter κι έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ρωσικής προέλευσης καμπάνιας Doppelganger, διαδικτυακής εκστρατείας οργανωμένης υβριδικής παραπληροφόρησης, που εντοπίζεται από το 2021 και στοχεύει κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H εκστρατεία Doppelganger στόχευσε μεταξύ άλλων τη Γαλλία (προεδρικές εκλογές), τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και το Ισραήλ, ενώ, χαρακτηριστικό της ήταν η αναπαραγωγή στοχευμένης παραπληροφόρησης ρωσικής προέλευσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανώνυμα βίντεο παραπέμπουν στην πάγια πρακτική με την επωνυμία kompromat, ορολογία υπηρεσιών πληροφοριών, που προέρχεται ιστορικά από την Σοβιετική Ένωση και έχει ταυτιστεί με τακτική «δολοφονίας προσωπικοτήτων». Πολύ συχνά αυτή η πρακτική απαντάται στη Ρωσία και περιλαμβάνει δημοσιεύματα για σκοπούς εκβιασμού ή πολιτικής εξουθένωσης αντιπάλων.

Τέτοια κακόβουλα βίντεο είναι διαδικτυακά και ανώνυμα, αλλά, σύμφωνα πάντα με τα συμπεράσματα ειδικών, δημοσιεύονται υπό τον «μανδύα» δημοσιογραφικής αποκάλυψης.

Η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών ήρθε σε επαφή με το Προεδρικό αμέσως μόλις το επίμαχο οπτικό υλικό είδε το «φως» της δημοσιότητας· έστω κι αν κάποια ίχνη χάνονται μέσω διαδικτύου, από την πρώτη στιγμή υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για την προέλευση και τα κίνητρα.

Μάλιστα, ένα από τα πρόσωπα που προσέγγισαν τους Γιώργο Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Γιώργο Χρυσοχό, για να υποκλέψει συνομιλίες μαζί τους, μιλούσε αγγλικά έχοντας προφορά ανατολικής Ευρώπης.

Αυτό φανερώνει πως έστω κι αν δεν προκύψουν ξεκάθαρα στοιχεία για τους εμπνευστές του βίντεο, υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες και ισχυρές ενδείξεις, ώστε να οδηγήσουν σε ξεκάθαρα συμπεράσματα.

Από κύκλους του προεδρικού, πάντως, υποδεικνύεται πως η δημοσίευση συμπίπτει με ορισμένες σημαντικές εξελίξεις για την Κύπρο. Ο λόγος για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την κάθοδο Αμερικανών στην Κύπρο για το θέμα της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου».

Αρμόδια αστυνομική πηγή ανέφερε πως αυτή τη στιγμή η υπόθεση απασχολεί αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας, αναφερόμενος σε διερεύνηση από την υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αλλά και εμπλοκή της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία εξετάζει ντοκουμέντα.

Πλέον, την καταγγελία του Γιώργου Λακκοτρύπη εξετάζει το ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας. Αρχικά κατήγγειλε την υπόθεση στο ΤΑΕ Λευκωσίας, ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο πως η εξέταση θα πρέπει να συνεχιστεί από την αρμόδια μονάδα που υπάγεται στο αρχηγείο.

Από την Πέμπτη (09/01), ο Λακκοτρύπης κατήγγειλε την υπόθεση στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Όπως έγινε γνωστό, προσεγγίστηκε από άτομα που παρουσιάστηκαν ως στελέχη ολλανδικού οργανισμού που διαχειρίζεται επενδυτικό ταμείο. Σύμφωνα με το πλάνο τους, ήθελαν να επενδύσουν 150 εκατ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, σύναψαν συμφωνία με τον πρώην υπουργό, ο οποίος έχει συμμετοχή σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας.

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης μετέβη στο ΤΑΕ Αρχηγείου συνοδεία του δικηγόρου του, για να καταθέσει έγγραφα κι άλλα στοιχεία.

