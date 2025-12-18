Θεοδωρικάκος για αγρότες: Με κλειστούς δρόμους, χάνουν το δίκιο τους – Δεν χρειάζεται ένταση

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αγροτών, τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και τη στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σημερινή (18/12) συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Ο κ. Θεοδωρικακός ανέφερε πως οι αγρότες «αξίζουν τη στήριξη και τον σεβασμό όλων μας και της κοινωνίας και της πολιτείας», αλλά «με κλειστούς τους δρόμους χάνει κανείς το δίκιο του».

Όπως σχολίασε, η χώρα μας έχει ανάγκη για «έναν ισχυρό και σύγχρονο πρωτογενή τομέα με στόχο μία πιο παραγωγική οικονομία για να δίνουμε ακόμα καλύτερους μισθούς».

«Οι αγρότες έχουν διατυπώσει μία σειρά από αιτήματα. Το ουσιαστικό για εμένα είναι ότι πρέπει να σκύψουμε όλοι μαζί πάνω από το θέμα και να κάνουμε όλα όσα πρέπει για να έχουμε έναν ισχυρό και σύγχρονο πρωτογενή τομέα, κάτι που χρειάζονται τόσο οι αγρότες, όσο και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί», τόνισε αρχικά ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Κρίνω ότι είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού που ανακοίνωσε τη δημιουργία μίας συνολικής διακομματικής επιτροπής. Τα προβλήματα συνεχίζονται και όσοι έχουν θετικές σκέψεις, γνώμες και προτάσεις υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για να τις καταθέσουν», προσέθεσε.

«Από εκεί και πέρα οι αγρότες έδειξαν τη δύναμή τους. Έθεσαν τα αιτήματά τους. Δεν πρόκειται να σταματήσει η προσπάθεια να γίνονται καλύτερα τα πράγματα, αλλά με κλειστούς τους δρόμους χάνει κανείς το δίκιο του.

Επομένως, είναι λογικό να οργανώσουν εκείνοι τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί αυτή η κινητοποίηση και μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τα αιτήματα που σκέφτονται, αλλά το κυριότερο είναι ότι όλοι μαζί οφείλουμε να σκύψουμε πολύ περισσότερο στα προβλήματα των αγροτών, στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και με ένα οργανωμένο σχέδιο να αναβαθμίσουμε αυτόν τον τομέα, το έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, το έχουμε ανάγκη όλοι και πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι.

Δεν χρειάζεται ένταση, χρειάζεται να ενώσουμε με θετικό πνεύμα όλοι τις δυνάμεις μας και να προσχωρήσουμε παρακάτω. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε και το κάνουμε με εύκολο τρόπο οι Έλληνες θέματα για να διαχωριστούμε, για να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ μας. Δεν πηγαίνεις παρακάτω με αυτόν τον τρόπο. Έγιναν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Σημασία έχει να δούμε συνολικά το πρόβλημα και με σταθερό τρόπο, με συνεχές σχέδιο. Δεν χρειάζεται άλλο η ένταση. Δεν βγαίνει τίποτα με αυτό», ανέφερε επιπλέον.

Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην αύξηση των τιμών από τους αγρότες στο ράφι και έκανε λόγο για να ευρωπαϊκό πρόβλημα και αναφέρθηκε στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

«Συνολικά στην Ευρώπη υπάρχει το πρόβλημα ότι ένα προϊόν ξεκινάει από μία τιμή και καταλήγει στην πώληση σε πολλαπλάσιες τιμές και υπάρχει ένα ερώτημα τι μεσολαβεί; Πολλές φορές μεσολαβούν αντικειμενικές διαδικασίες. Ένα προϊόν πρέπει να συντηρηθεί, πρέπει να μεταφερθεί, υπάρχει αντικειμενικό κόστος κτλ.

Αλλά ποιες είναι οι πολιτικές που μπορεί να κάνει κάθε κράτος γύρω από αυτό το θέμα και ποια απομένουν να κάνει συνολικά η Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά εμάς με τον νέο νόμο, με τον οποίο ψηφίστηκε η δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής, η οποία αύριο εγκαινιάζει τη λειτουργία της, καθώς αύριο θα πάει να συζητηθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής το πρόσωπο του διοικητή αυτής της Αρχής», είπε.

«Με αυτόν τον νόμο δώσαμε τη δυνατότητα στον υπουργό Ανάπτυξης όταν παρατηρούνται φαινόμενα ακραίων διακυμάνσεων σε νωπά προϊόντα με υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες να υποχρεώνονται οι πολίτες των προϊόντων να αναγράφουν και την τιμή από την οποία ξεκίνησε το προϊόν και φυσικά την τιμή, στην οποία το πωλούν, με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μία διαδικασία “εκπαιδευτική” γιατί έτσι θα υποχρεωθούν οι πωλητές να εξηγήσουν με πρακτικά δεδομένα με ποιον τρόπο αυξάνεται η τιμή γιατί ο ενημερωμένος πολίτης και καταναλωτής βοηθάει στον υγιή ανταγωνισμοί και βοηθάει και στη συγκράτηση του κόστους ζωής, στο κόστος των τιμών.

Πιστεύω στην ελευθερία και άρα πιστεύω στον ενημερωμένο πολίτη γιατί η αγορά πρέπει να λειτουργεί με αυτή τη συνθήκη, υγιούς ανταγωνισμού, ενημερωμένων πολιτών και γι’ αυτό ψηφίσαμε αυτό το μέτρο. Λυπάμαι που δεν το ψήφισαν τα άλλα κόμματα», προσέθεσε.

Όπως είπε, τα άλλα κόμματα «προφανώς ενδιαφέρονται να μείνει στο σκοτάδι ο πολίτης, να μην έχει τη δυνατότητα να μάθει όλη αυτήν τη διαδρομή».

«Ευελπιστώ ότι με τη δημιουργία της Νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγορά και Προστασίας του Καταναλωτή θα φτιαχτεί ένας ισχυρός, υγιής, ακομμάτιστος μηχανισμός, άλλωστε ο οριστικός διοικητής θα έχει θητεία πέντε ετών άρα θα είναι ανεξάρτητος από την πολιτική τροχιά της χώρας», υπογράμμισε και τόνισε ότι θα προτείνει στην Επιτροπή της Βουλής για επικεφαλής της Αρχής τη Δέσποινα Τσαγγάρη.

«Μία άξια εκπρόσωπο μίας γενιάς που εργάστηκε σκληρά, είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, μηχανικός Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, παντρεμένη με ένα παιδί, ζει στην Αθήνα, προέρχεται από μία μεσαία οικογένεια και έχει υπάρξει στέλεχος σε πολλές εταιρείες στην αγορά και δεν έχει μέχρι τώρα καμία σχέση με το Δημόσιο. Είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την κοινωνία και την αγορά.

Είναι ένας πετυχημένος άνθρωπος και πιστεύω πως έχει όλες τις ικανότητες να ανταποκριθεί. Θα στηρίξω ως υπουργός Ανάπτυξης τη νέα αρχή, παρέχοντας όλες τις δυνατότητες, όλες τις υποδομές που χρειάζεται και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί», εκτίμησε.

Ο υπουργός Ανάπτυξης απηύθυνε κάλεσμα «στις πολιτικές δυνάμεις και όσους μετέχουν στον δημόσιο βίο να στηρίξουν αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια γιατί αφορά το σύνολο κοινωνίας. Ενημερωμένος καταναλωτής είναι προς το συμφέρον όλων μας. Η νέα αρχή θα έχει πολλαπλές δυνατότητες, θα έχει όλο τον ελεγκτικό μηχανισμό της ΔΙΜΕΑ στα χέρια της, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά όλο το τελευταίο διάστημα.

Μόνο τους τελευταίους 15 μήνες πραγματοποίησε 45.000 ελέγχους και έβαλε 20.000.000 ευρώ πρόστιμα, τα περισσότερα που έχουν μπει ποτέ στην ελληνική ιστορία. Όλα αυτά θα τεθούν στη διάθεση της νέας ανεξάρτητής αρχής, η οποία πιστεύω ότι θα μπορέσει να παράξει πολύ σοβαρό έργο».

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία της Επιτροπής τόνισε πως «με τον καινούργιο χρόνο θα φέρουμε στη Βουλή και τους τρεις υποδιοικητές και το πενταμελές συμβούλιο γιατί θα υπάρχει και συμβούλιο διοίκησης. Άρα τις πρώτες ημέρες με το που λειτουργήσει η Βουλή με τον καινούργιο χρόνο θα λυθεί κι αυτό. Θα υπάρχει επομένως το βασικό στελεχιακό δυναμικό.

Οι υπηρεσίες μεταφέρονται όλες με βάση των νόμο στη διάθεση αυτής της Αρχής. Θα υπάρξει το επίσημο οργανόγραμμα στο αμέσως επόμενο διάστημα και ταυτόχρονα θα τρέξει και ο κανονικός διαγωνισμός γιατί αυτό είναι ένα μεταβατικό σχήμα προκείμενου να γίνει η επιλογή του διοικητή για τα επόμενα πέντε χρόνια».

«Αναγκαία για την οικονομική ασφάλεια προϋπόθεση η στρατηγική σχέση και συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες»

Τέλος, αναφέρθηκε στις συναντήσεις που είχε στην Αμερική με τρεις υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ και με τον επικεφαλής της Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει επενδύσει ένα ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. δολαρίων στα ναυπηγία της Ελευσίνας πριν από 4 χρόνια, με την οποία όπως είπε «ξαναζωντάνεψαν τα ναυπηγεία και εργάζονται πολλές χιλιάδες άνθρωποι»

«Η συμφωνία που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η επαύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα σε στρατηγικό επίπεδο με προτεραιότητες στους τομείς της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες γιατί οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και σε συνδυασμό με τις ενεργειακές συμφωνίες που καθιστούν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, προσδίδουν πολύ μεγάλη ασφάλεια συνολικά στην πατρίδα μας και ασφάλεια στην οικονομία», σημείωσε ο υπουργός.

Όσον αφορά τη συζήτηση για το λιμάνι της Ελευσίνας, υπογράμμισε ότι πρόκειται για χώρο μπροστά από το ναυπηγείο της, το οποίο με νομοθετική παρέμβαση κατόπιν παρέμβασης δίνεται η δυνατότητα κατόπιν τιμήματος προς το ελληνικό Δημόσιο να λειτουργήσει και ως λιμενική δραστηριότητα. «Το δημόσιο λιμάνι της Ελευσίνας είναι μία άλλη υπόθεση», συμπλήρωσε.

«Η σχέση μας με την Αμερική είναι ήδη πάρα πολύ ισχυρή και αξίζει να γίνει ακόμα πιο στέρεη γιατί είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας ασφάλειας και ισχυροποίησης και της οικονομίας σε έναν κόσμο που ζει σε μεγάλη αβεβαιότητα», ολοκλήρωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.