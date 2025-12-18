Θεοδωρικάκος για αγρότες: Με κλειστούς δρόμους, χάνουν το δίκιο τους – Δεν χρειάζεται ένταση

«Χρειάζεται να ενώσουμε με θετικό πνεύμα όλοι τις δυνάμεις μας και να προσχωρήσουμε παρακάτω για τη δημιουργία ενός σύγχρονου πρωτογενούς τομέα», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης

Newsbomb

Θεοδωρικάκος για αγρότες: Με κλειστούς δρόμους, χάνουν το δίκιο τους – Δεν χρειάζεται ένταση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αγροτών, τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και τη στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σημερινή (18/12) συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Ο κ. Θεοδωρικακός ανέφερε πως οι αγρότες «αξίζουν τη στήριξη και τον σεβασμό όλων μας και της κοινωνίας και της πολιτείας», αλλά «με κλειστούς τους δρόμους χάνει κανείς το δίκιο του».

Όπως σχολίασε, η χώρα μας έχει ανάγκη για «έναν ισχυρό και σύγχρονο πρωτογενή τομέα με στόχο μία πιο παραγωγική οικονομία για να δίνουμε ακόμα καλύτερους μισθούς».

«Οι αγρότες έχουν διατυπώσει μία σειρά από αιτήματα. Το ουσιαστικό για εμένα είναι ότι πρέπει να σκύψουμε όλοι μαζί πάνω από το θέμα και να κάνουμε όλα όσα πρέπει για να έχουμε έναν ισχυρό και σύγχρονο πρωτογενή τομέα, κάτι που χρειάζονται τόσο οι αγρότες, όσο και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί», τόνισε αρχικά ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Κρίνω ότι είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού που ανακοίνωσε τη δημιουργία μίας συνολικής διακομματικής επιτροπής. Τα προβλήματα συνεχίζονται και όσοι έχουν θετικές σκέψεις, γνώμες και προτάσεις υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για να τις καταθέσουν», προσέθεσε.

«Από εκεί και πέρα οι αγρότες έδειξαν τη δύναμή τους. Έθεσαν τα αιτήματά τους. Δεν πρόκειται να σταματήσει η προσπάθεια να γίνονται καλύτερα τα πράγματα, αλλά με κλειστούς τους δρόμους χάνει κανείς το δίκιο του.

Επομένως, είναι λογικό να οργανώσουν εκείνοι τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί αυτή η κινητοποίηση και μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τα αιτήματα που σκέφτονται, αλλά το κυριότερο είναι ότι όλοι μαζί οφείλουμε να σκύψουμε πολύ περισσότερο στα προβλήματα των αγροτών, στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και με ένα οργανωμένο σχέδιο να αναβαθμίσουμε αυτόν τον τομέα, το έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, το έχουμε ανάγκη όλοι και πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι.

Δεν χρειάζεται ένταση, χρειάζεται να ενώσουμε με θετικό πνεύμα όλοι τις δυνάμεις μας και να προσχωρήσουμε παρακάτω. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε και το κάνουμε με εύκολο τρόπο οι Έλληνες θέματα για να διαχωριστούμε, για να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ μας. Δεν πηγαίνεις παρακάτω με αυτόν τον τρόπο. Έγιναν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Σημασία έχει να δούμε συνολικά το πρόβλημα και με σταθερό τρόπο, με συνεχές σχέδιο. Δεν χρειάζεται άλλο η ένταση. Δεν βγαίνει τίποτα με αυτό», ανέφερε επιπλέον.

Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην αύξηση των τιμών από τους αγρότες στο ράφι και έκανε λόγο για να ευρωπαϊκό πρόβλημα και αναφέρθηκε στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

«Συνολικά στην Ευρώπη υπάρχει το πρόβλημα ότι ένα προϊόν ξεκινάει από μία τιμή και καταλήγει στην πώληση σε πολλαπλάσιες τιμές και υπάρχει ένα ερώτημα τι μεσολαβεί; Πολλές φορές μεσολαβούν αντικειμενικές διαδικασίες. Ένα προϊόν πρέπει να συντηρηθεί, πρέπει να μεταφερθεί, υπάρχει αντικειμενικό κόστος κτλ.

Αλλά ποιες είναι οι πολιτικές που μπορεί να κάνει κάθε κράτος γύρω από αυτό το θέμα και ποια απομένουν να κάνει συνολικά η Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά εμάς με τον νέο νόμο, με τον οποίο ψηφίστηκε η δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής, η οποία αύριο εγκαινιάζει τη λειτουργία της, καθώς αύριο θα πάει να συζητηθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής το πρόσωπο του διοικητή αυτής της Αρχής», είπε.

«Με αυτόν τον νόμο δώσαμε τη δυνατότητα στον υπουργό Ανάπτυξης όταν παρατηρούνται φαινόμενα ακραίων διακυμάνσεων σε νωπά προϊόντα με υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες να υποχρεώνονται οι πολίτες των προϊόντων να αναγράφουν και την τιμή από την οποία ξεκίνησε το προϊόν και φυσικά την τιμή, στην οποία το πωλούν, με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μία διαδικασία “εκπαιδευτική” γιατί έτσι θα υποχρεωθούν οι πωλητές να εξηγήσουν με πρακτικά δεδομένα με ποιον τρόπο αυξάνεται η τιμή γιατί ο ενημερωμένος πολίτης και καταναλωτής βοηθάει στον υγιή ανταγωνισμοί και βοηθάει και στη συγκράτηση του κόστους ζωής, στο κόστος των τιμών.

Πιστεύω στην ελευθερία και άρα πιστεύω στον ενημερωμένο πολίτη γιατί η αγορά πρέπει να λειτουργεί με αυτή τη συνθήκη, υγιούς ανταγωνισμού, ενημερωμένων πολιτών και γι’ αυτό ψηφίσαμε αυτό το μέτρο. Λυπάμαι που δεν το ψήφισαν τα άλλα κόμματα», προσέθεσε.

Όπως είπε, τα άλλα κόμματα «προφανώς ενδιαφέρονται να μείνει στο σκοτάδι ο πολίτης, να μην έχει τη δυνατότητα να μάθει όλη αυτήν τη διαδρομή».

«Ευελπιστώ ότι με τη δημιουργία της Νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγορά και Προστασίας του Καταναλωτή θα φτιαχτεί ένας ισχυρός, υγιής, ακομμάτιστος μηχανισμός, άλλωστε ο οριστικός διοικητής θα έχει θητεία πέντε ετών άρα θα είναι ανεξάρτητος από την πολιτική τροχιά της χώρας», υπογράμμισε και τόνισε ότι θα προτείνει στην Επιτροπή της Βουλής για επικεφαλής της Αρχής τη Δέσποινα Τσαγγάρη.

«Μία άξια εκπρόσωπο μίας γενιάς που εργάστηκε σκληρά, είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, μηχανικός Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, παντρεμένη με ένα παιδί, ζει στην Αθήνα, προέρχεται από μία μεσαία οικογένεια και έχει υπάρξει στέλεχος σε πολλές εταιρείες στην αγορά και δεν έχει μέχρι τώρα καμία σχέση με το Δημόσιο. Είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την κοινωνία και την αγορά.

Είναι ένας πετυχημένος άνθρωπος και πιστεύω πως έχει όλες τις ικανότητες να ανταποκριθεί. Θα στηρίξω ως υπουργός Ανάπτυξης τη νέα αρχή, παρέχοντας όλες τις δυνατότητες, όλες τις υποδομές που χρειάζεται και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί», εκτίμησε.

Ο υπουργός Ανάπτυξης απηύθυνε κάλεσμα «στις πολιτικές δυνάμεις και όσους μετέχουν στον δημόσιο βίο να στηρίξουν αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια γιατί αφορά το σύνολο κοινωνίας. Ενημερωμένος καταναλωτής είναι προς το συμφέρον όλων μας. Η νέα αρχή θα έχει πολλαπλές δυνατότητες, θα έχει όλο τον ελεγκτικό μηχανισμό της ΔΙΜΕΑ στα χέρια της, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά όλο το τελευταίο διάστημα.

Μόνο τους τελευταίους 15 μήνες πραγματοποίησε 45.000 ελέγχους και έβαλε 20.000.000 ευρώ πρόστιμα, τα περισσότερα που έχουν μπει ποτέ στην ελληνική ιστορία. Όλα αυτά θα τεθούν στη διάθεση της νέας ανεξάρτητής αρχής, η οποία πιστεύω ότι θα μπορέσει να παράξει πολύ σοβαρό έργο».

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία της Επιτροπής τόνισε πως «με τον καινούργιο χρόνο θα φέρουμε στη Βουλή και τους τρεις υποδιοικητές και το πενταμελές συμβούλιο γιατί θα υπάρχει και συμβούλιο διοίκησης. Άρα τις πρώτες ημέρες με το που λειτουργήσει η Βουλή με τον καινούργιο χρόνο θα λυθεί κι αυτό. Θα υπάρχει επομένως το βασικό στελεχιακό δυναμικό.

Οι υπηρεσίες μεταφέρονται όλες με βάση των νόμο στη διάθεση αυτής της Αρχής. Θα υπάρξει το επίσημο οργανόγραμμα στο αμέσως επόμενο διάστημα και ταυτόχρονα θα τρέξει και ο κανονικός διαγωνισμός γιατί αυτό είναι ένα μεταβατικό σχήμα προκείμενου να γίνει η επιλογή του διοικητή για τα επόμενα πέντε χρόνια».

«Αναγκαία για την οικονομική ασφάλεια προϋπόθεση η στρατηγική σχέση και συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες»

Τέλος, αναφέρθηκε στις συναντήσεις που είχε στην Αμερική με τρεις υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ και με τον επικεφαλής της Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει επενδύσει ένα ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. δολαρίων στα ναυπηγία της Ελευσίνας πριν από 4 χρόνια, με την οποία όπως είπε «ξαναζωντάνεψαν τα ναυπηγεία και εργάζονται πολλές χιλιάδες άνθρωποι»

«Η συμφωνία που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η επαύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα σε στρατηγικό επίπεδο με προτεραιότητες στους τομείς της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες γιατί οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και σε συνδυασμό με τις ενεργειακές συμφωνίες που καθιστούν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, προσδίδουν πολύ μεγάλη ασφάλεια συνολικά στην πατρίδα μας και ασφάλεια στην οικονομία», σημείωσε ο υπουργός.

Όσον αφορά τη συζήτηση για το λιμάνι της Ελευσίνας, υπογράμμισε ότι πρόκειται για χώρο μπροστά από το ναυπηγείο της, το οποίο με νομοθετική παρέμβαση κατόπιν παρέμβασης δίνεται η δυνατότητα κατόπιν τιμήματος προς το ελληνικό Δημόσιο να λειτουργήσει και ως λιμενική δραστηριότητα. «Το δημόσιο λιμάνι της Ελευσίνας είναι μία άλλη υπόθεση», συμπλήρωσε.

«Η σχέση μας με την Αμερική είναι ήδη πάρα πολύ ισχυρή και αξίζει να γίνει ακόμα πιο στέρεη γιατί είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας ασφάλειας και ισχυροποίησης και της οικονομίας σε έναν κόσμο που ζει σε μεγάλη αβεβαιότητα», ολοκλήρωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Ζημιές στην ασπίδα αξίας 2 δισ. δολαρίων - Προειδοποίηση ΔΟΑΕ για πιθανή διαρροή ραδιενέργειας

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Εξιτήριο για τον 9χρονο που κατανάλωσε φαρμακευτικό σκεύασμα από συμμαθητή του

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο «Δρ. Θάνατος» καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δηλητηρίαση ασθενών - «Είσαι δολοφόνος. Ντροπιάζεις όλους τους γιατρούς»

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: «Μόνο ο Παναθηναϊκός μπορεί να ικανοποιήσει τη Λάτσιο για τον Μανδά»

12:18MEETING POINT

Το θαμπό όραμα της αυτοδυναμίας, οι καραμπόλες και οι ανατροπές 

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται έως τον Απρίλιο του 2026 η πληρωμή ενοικίων μόνον μέσω τράπεζας – Νέες απαλλαγές ΕΝΦΙΑ

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κολομβία: Άγρια επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου - Δείτε βίντεο

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μαθητές πιάστηκαν με ναρκωτικά σε σχολική εκδρομή

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών σε Γυμνάσιο: Συνελήφθη 13χρονη για σωματική επίθεση κατά συνομήλικής της

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Ενοχή του μπατζανάκη προτείνει η Εισαγγελέας για τον θάνατο του 36χρονου Γιώργου από μπαλοθιές σε γλέντι στο Οροπέδιο Καθαρού

11:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα με ψευδομάρτυρες - Ανυπόστατες οι κατηγορίες εις βάρος μου»

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για αγρότες: Με κλειστούς δρόμους, χάνουν το δίκιο τους – Δεν χρειάζεται ένταση

11:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από το ΣΔΟΕ στη ΔΕΟΣ: Ο νέος ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ που καταπολεμά φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, απάτη και διαφθορά

11:05ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Σήμερα το «κρας τέστ» στις Βρυξέλλες για τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια - «Η επιλογή είναι χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο...»

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Viral το fake βίντεο για «πραξικόπημα στη Γαλλία» - Όταν η AI «ανέτρεψε» τον Μακρόν

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συμμορία νεαρών έκλεψε μέσα σε δύο μήνες 13 παπάκια και σκούτερ – Ανάμεσά τους ένας 15χρονος

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η “καρδιά” της Ελλάδας χτυπά στη Λοριάν, υποδεχόμαστε την πρώτη Belh@rra»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche επαναφέρει την βενζίνη στη νέα 718

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα με ψευδομάρτυρες - Ανυπόστατες οι κατηγορίες εις βάρος μου»

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών σε Γυμνάσιο: Συνελήφθη 13χρονη για σωματική επίθεση κατά συνομήλικής της

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Τζον Τραβόλτα είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ - Τι ισχυρίζεται αγωγή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και συνέντευξη Κουφοντίνα - Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα ο τρίτος καταζητούμενος για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν της Γαλλίας

03:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού με τις γροθιές σε δημοσιογράφο που οδήγησε στη διαγραφή του από ΣΥΡΙΖΑ

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές – Πότε ανοίγει το TAXIS και ποιοι κερδίζουν έκπτωση έως 4%

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ με τον Παρασκευαΐδη, στη ΝΔ κάνουν οντισιόν με τραγουδιστές, η D Day του ΟΠΑΠ, η Metlen στον αστερισμό της μεταβλητότητας, τα μολύβια έχουν πάρει φωτιά στην Τράπεζα Πειραιώς,ο Χατζημηνάς της Τheon και η είσοδος της EFA στο χρηματιστήριο

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται έως τον Απρίλιο του 2026 η πληρωμή ενοικίων μόνον μέσω τράπεζας – Νέες απαλλαγές ΕΝΦΙΑ

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ