Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους στα αγροτικά μπλόκα στους δρόμους φαίνεται πως ετοιμάζονται να αποφασίσουν σήμερα στις Σέρρες οι αγρότες όλης της χώρας. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, οι αγρότες επιμένουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί.

Σήμερα Πέμπτη, στον Λευκώνα Σερρών, πραγματοποιείται η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων για το αν και πώς θα συνεχιστούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. «Λάδι στη φωτιά» των αγροτών φαίνεται ότι έριξαν και οι χθεσινές (Τετάρτη) πληρωμές, όπου αρκετοί διαπίστωσαν παρακρατήσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους λόγω ΕΛΓΑ. Αν και το γεγονός αποδόθηκε σε τεχνικό λάθος που επρόκειτο να διορθωθεί, πολλοί ήταν εκείνη που αμφισβήτησαν την αιτιολόγηση και επιμένουν στην ενίσχυση των δράσεων.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αναμένεται έκτακτη ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ για παραγωγούς και κτηνοτρόφους – 80 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, 80 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγούς και παραγωγούς – , ενώ έχει αποφασιστεί και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ.

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν τα ποσά ανεπαρκή και τονίζουν ότι απαιτούνται σοβαρές δεσμεύσεις για το χαμένο εισόδημα, τις αποζημιώσεις και την πρόσβαση σε αγροτικό πετρέλαιο, ώστε να υπάρξει πραγματική λύση για τον κλάδο.

Κινητοποιήσεις και μπλόκα αγροτών σε τελωνεία και δρόμους

Μετά τις 8 το βράδυ άνοιξαν οι αγρότες το τελωνείο του Προμαχώνα για τις νταλίκες αφού είχαν σχηματιστεί «ουρές» φορτηγών που έφταναν και τα 25 χιλιόμετρα. Οδηγοί από φορτηγά, που βρέθηκαν ακινητοποιημένα από τις 11:30 το πρωί στο δρόμο προς τον Προμαχώνα σχημάτισαν δεύτερη σειρά με αποτέλεσμα να μπλοκάρει και για τα ΙΧ αυτοκίνητα το ρεύμα προς τον Μεθοριακό σταθμό προς Βουλγαρία.

Στα Μάλγαρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, οι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη διακόπτοντας την κυκλοφορία για τέσσερις περίπου ώρες, ενώ έχουν εξαγγείλει πως σήμερα Πέμπτη το πρωί θα κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Από τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης και για 4 ώρες παρέμεινε κλειστός ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς την Ελλάδα με τις νταλίκες, με τα φορτηγά να κάνουν τις ουρές θέλοντας να περάσουν στη χώρα μας, αλλά και τα Ι.Χ. Ο τετράωρος αποκλεισμός, σύμφωνα με τους αγρότες Γιαννιτσών, Κιλκίς και Παιονίας, θα συνεχιστεί από εδώ και στο εξής καθημερινά.

Στη Νίκαια, τα μέλη του Συντονιστικού συνεδρίασαν για περισσότερες από δύο ώρες και τελικά θα προσέλθουν στη σύσκεψη των Σερρών με πρόταση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Υποστηρίζουν πως υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει πεδίο συζήτησης με την κυβέρνηση, καθώς δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις σε κανένα από τα αιτήματα που απέστειλαν την προηγούμενη Κυριακή, συνεπώς η πρότασή τους θα είναι να παραμείνουν στα μπλόκα και να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το τεχνικό λάθος, όπως χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση, βάση του οποίου ο ΕΛΓΑ τράβηξε από τους λογαριασμούς των αγροτών ποσά πριν καν μπει η βασική ενίσχυση, η οποία μπήκε σήμερα του απόγευμα, γύρω στις 5, για τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών στην Λάρισα. Οι αγρότες θεωρούν ότι δεν πρόκειται για τεχνικό λάθος, υπό την έννοια ότι πέρασε από διάφορα κανάλια αυτή η απόφαση.

Το κλίμα είναι εκρηκτικό και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγροτικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στο μπλόκο αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Και οι αγρότες της Μεσσηνίας δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Εξαγριώθηκαν δε περισσότερο βλέποντας λεφτά να λείπουν από τους λογαριασμούς τους για να πληρωθεί ο ΕΛΓΑ. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εδώ στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του Μορέα στον κόμβο της Θουρίας για όσο χρειαστεί.

Αγρότες με αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν και τον δρόμο Τριπόλεως-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Νεστάνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στους δρόμους παραμένουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Ηλείας προκειμένου να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους. Ταυτόχρονα, είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με την κεντρική των μπλόκων, αναμένοντας τις αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο.

