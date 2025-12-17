Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Νίκης, Ευζώνων και Εξοχής

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχώρησαν και σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα τελωνεία των Προμαχώνα και Εξοχής τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και στο ρεύμα εξόδου.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι απέκλεισαν από τις 12 το μεσημέρι το τελωνείο του Προμαχώνα, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η κινητοποίηση των αγροτοκτηνοτρόφων θα διαρκέσει έως και τις 20:00 το απόγευμα. Σημειώνεται ότι η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη.

Σε ολήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας απέκλεισαν για το ίδιο χρονικό διάστημα (12:00-20:00) το τελωνείο της Εξοχής. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι παραγωγοί μετά τις αποφάσεις που έλαβαν στη νέα γενική συνέλευση αποφάσισαν να αποκλείσουν το τελωνείο των Ευζώνων για τέσσερις ώρες. Συγκεκριμένα, θα αποκλεισουν την είσοδο και την έξοδο για όλα όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ. από τις 18:00 το απόγευμα έως και τις 22:00 το βράδυ. Θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Αντίστοιχα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν από τις 19:00 έως τις 23:00 το τελωνείο της Νίκης με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών που βρίσκονται στα μπλόκα αναμένεται να καθοριστούν στη νέα σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αύριο, στις 14.00, στις Σέρρες.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

