Διόδια Μαλγάρων: Αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Παραμένουν στα μπλόκα τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους εν μέσω συνεχιζόμενων διεκδικήσεων.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, το ρεύμα εξόδου προς Αθήνα παραμένει κλειστό εδώ και μέρες επ’ αόριστον. Από τις 12:00 το μεσημέρι, οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό και του ρεύματος εισόδου για τέσσερις ώρες (12:00-16:00), μετά από συνέλευση όπου αποφασίστηκε επανάληψη του μέτρου αύριο από τις 12:00, με επανεξέταση του χρονικού ορίου.

Οι αγρότες των Μαλγάρων προτίθενται να προτείνουν στην πανελλαδική συνέλευση στις Σέρρες τη συνέχιση των κινητοποιήσεων σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, στη Χαλκηδόνα, ο κόμβος στην παλαιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πέλλας, ο κόμβος θα κλείσει 16:00-18:00, ενώ και στο Δερβένι συνεχίζεται και σήμερα ο συμβολικός αποκλεισμός, 13.00-14.00.

