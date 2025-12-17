Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Πιστεύω ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα»

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα έχει αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε αρχικά ότι «από Ιανουάριο εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν μια όχι αμελητέα στήριξη του εισοδήματός τους Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας».

Για τους αγρότες ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Τα μέτρα στήριξης που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση κινούνται στη σωστή κατεύθυνση - λαμβάνονται υπόψη κάποια δίκαια αιτήματα. Συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα έχουμε εκτόνωση κατάστασης -Ελπίζω ενόψει γιορτών σε θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα και να λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους»

Η αποχώρηση του πρωθυπουργού από το Προεδρικό Μέγαρο Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε για το αγροτικό ζήτημα: «αυτά όλα μπορούν να λυθούν αν όχι καθολικά εν πολλοίς όχι συγκρουσιακά και μάλιστα εις βάρους μέρους της υπόλοιπης κοινωνίας. νιώθω κι εγώ, χωρίς να θέλω να κάνω τον προφήτη, ότι το πράγμα οδηγείται προς μια πιο συναινετική εξέλιξη».

Στη συνεχεία και συγκεκριμένα στις 13:00, ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αργότερα, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

