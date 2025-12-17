Μαρινάκης για αγρότες: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα,δεν μπορούμε να πάμε σε μια άνευ ορίων υπομονή»

«Ικανοποιήθηκε ένα μεγάλο ποσοστό των αιτημάτων των αγροτών», ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σημείωσε δε ότι οι κτηνοτρόφοι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ευλογιάς, οι σιτοπαραγωγοί και οι βαμβακοπαραγωγοί «θα πάρουν περισσότερα χρήματα όπως δικαιούνται».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών που δεν έχει ικανοποιήσει καμία άλλη κυβέρνηση», επισήμανε.

«Αναμένουμε από του αγρότες να έρθουν για να γίνει εξειδίκευση των παρεμβάσεων» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «‘Όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τη θέση της»

«Δεν μπορούμε να πάμε σε μια άνευ ορίων υπομονή» , διεμήνυσε με νόημα.

Τι είπε για μέτρα της στεγαστικής κρίσης

Ερωτώμενος σχετικά με τα μέτρα για την στεγαστική κρίση που ανακοίνωσε χθες στη Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης έχει μια ενιαία φιλοσοφία. Παράλληλα με τα φορολογικά κίνητρα διπλασιάζουμε και την επιστροφή ενοικίου σε κατηγορίες πολιτών στην επαρχία. Η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης δεν μπορεί να είναι ένα μέτρο»

