Στεγαστική κρίση: Τα 6 μέτρα για τα ακίνητα - Το «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων

Η στέγαση αναδεικνύεται σε μείζον πρόβλημα για τους Έλληνες, ιδιαίτερα τους νέους, απορροφώντας μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους, ενώ η αναζήτηση σπιτιού γίνεται όλο και δυσκολότερη ελλείψει ακινήτων που οδηγούν σε τιμές ρεκόρ τα ενοίκια.

Σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, με το πρώτο βήμα να γίνεται με την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές τον Νοέμβριο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού 2026, ανακοίνωσε σειρά επιπλέον μέτρων, ώστε να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται πρόγραμμα ανακαινίσεων για κλειστά σπίτια υπό όρους, επιστροφή δυο ενοικίων για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, αλλά και περιορισμοί στα Airbnb.

1. Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών - θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της - 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

3. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης - Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

