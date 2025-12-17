Σκληρό «μπρα ντε φερ» αγροτών – κυβέρνησης με φόντο τις οριστικές αποφάσεις για τα μπλόκα

Σε οριακό σημείο βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι καθυστερήσεις στις επιστροφές καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. «Πεθαίνουμε», φωνάζουν παραγωγοί και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μπλόκων, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει άμεσα δραστικές αποφάσεις.

Αύριο το μεσημέρι (18/12, 14:00), πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις τόσο για τη συνέχεια ή την παύση των κινητοποιήσεων, όσο και τις τελευταίες δεσμεύσεις της κυβέρνησης διά στόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Δείτε στον παρακάτω χάρτη την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα:

Όπως επανειλημμένα τονίζουν οι αγρότες, οι κινητοποιήσεις τους δεν έχουν ως στόχο να ταλαιπωρήσουν τις μετακινήσεις των πολιτών εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά να δικαιωθούν. Όλοι περιμένουν τις επόμενες κινήσεις τους, τις οποίες πρόκειται να ανακοινώσουν μετά την ολοκλήρωση των κρίσιμων συσκέψεων.

