«Η κυβέρνηση δεν απαντά στα ερωτήματά μας» - Πρόεδρος Αγροτών Λάρισας στο Newsbomb

Οι αποφάσεις των αγροτών για το αν θα συνεχίσουν τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις θα παρθεί στις Σέρρες την Πέμπτη (18/12), δήλωσε στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, το απόγευμα της Τρίτης (16/12).

Ο κ. Μαρούδας τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν απαντά στα πιο σημαντικά ερωτήματα μας, οι εξαγγελίες δεν μας καλύπτουν».

«Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης χθες, δια στόματος του κ. Τσιάρα, για τα προβλήματά μας, τα αιτήματά μας, που τα θέσαμε ξανά στην κυβέρνηση είναι διφορούμενες, έχουν τεράστιες αντιφάσεις. Θέλουν διευκρινίσεις και δεν απαντούν σε ένα βασικό πρόβλημα που μας έβγαλε στον δρόμο, το τι θα γίνει σήμερα με την αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος σε μία σειρά από καλλιέργειες που πολλοί συνάδελφοί μας δεν έχουν καν εισόδημα για να ζήσουν. Δεν απαντά στο πιο βασικό και καίριο ερώτημα που αφορά όλο τον ελληνικό λαό και τους αγρότες: Θα υπάρχει προοπτική να μπορούμε να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας, να παράγουμε, να ζούμε από το εισόδημά μας και να παράγουμε τα ιδιαίτερα ποιοτικά τρόφιμα που παράγουμε, που πρέπει να φτάνουν πάμφθηνα στο ελληνικό τραπέζι;», δήλωσε.

«Αυτά τα ερωτήματα δεν τα απαντούν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης. Δεν μας αφήνουν ικανοποιημένους», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση χρειάζεται να αποκτήσει τη βούληση την οποία δεν έχει».

Για τα αγροτικά μπλόκα, δήλωσε ότι την Πέμπτη, στις 14:00, αντιπροσωπείες από όλα τα μπλόκα της χώρας θα συναντηθούν στις Σέρρες, για να πάρουν τις αποφάσεις τους για τις κινητοποιήσεις τους και τη στάση τους απέναντι στην πρόταση της κυβέρνησης.

Ερωτώμενος αν θα τους βρουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, ο κ. Μαρούδας δήλωσε ότι «είναι στο χέρι της κυβέρνησης, που μας έβγαλε στο δρόμο με την πολιτική της».

