Μπλόκα αγροτών: Νέος αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας το απόγευμα
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων της Εύβοιας για δύο ώρες
Σε νέο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας θα προχωρήσουν οι αγρότες το απόγευμα της Τρίτης (16/12).
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ τους στην υψηλή γέφυρα για δύο ώρες, από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, σύμφωμα με το evia online, αποκλείοντας μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού της Εύβοιας.
Παράλληλα, με κοινή απόφαση του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Εύβοιας και του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, η απεργιακή συγκέντρωση της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στο σημείο του αγροτικού μπλόκου, ενισχύοντας τον συμβολισμό της κοινής παρουσίας εργαζομένων και αγροτών.
Στην ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας σημειώνει ότι η διαδήλωση οργανώνεται ενάντια σε μέτρα που θεωρούνται επιβαρυντικά για τα εισοδήματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, ενώ, παράλληλα, ευνοούν επιχειρηματικούς ομίλους, εφοπλιστές και τραπεζίτες.