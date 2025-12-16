Μπλόκα αγροτών: Νέος αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας το απόγευμα

Σε νέο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας θα προχωρήσουν οι αγρότες το απόγευμα της Τρίτης (16/12).

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ τους στην υψηλή γέφυρα για δύο ώρες, από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, σύμφωμα με το evia online, αποκλείοντας μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού της Εύβοιας.

Παράλληλα, με κοινή απόφαση του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Εύβοιας και του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, η απεργιακή συγκέντρωση της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στο σημείο του αγροτικού μπλόκου, ενισχύοντας τον συμβολισμό της κοινής παρουσίας εργαζομένων και αγροτών.

Στην ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας σημειώνει ότι η διαδήλωση οργανώνεται ενάντια σε μέτρα που θεωρούνται επιβαρυντικά για τα εισοδήματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, ενώ, παράλληλα, ευνοούν επιχειρηματικούς ομίλους, εφοπλιστές και τραπεζίτες.

