Survivor: Έξι ακόμα επαρχιώτες στη μάχη της επιβίωσης

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Survivor: Έξι ακόμα επαρχιώτες στη μάχη της επιβίωσης
Για τις 11 Ιανουαρίου έχει οριστεί η πρεμιέρα του «Survivor» στον ΣΚΑΪ. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει, ωστόσο το κανάλι συνεχίζει να αποκαλύπτει ονόματα παικτών. Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, έξι ακόμη επαρχιώτες θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον.

Μάνος Μαλλιαρός, 28 ετών, Ρέθυμνο

Δυναμικός, πειθαρχημένος και με ατσάλινο πείσμα, δεν σταματά μέχρι να φτάσει εκεί που θέλει. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, με ειδίκευση στην κολύμβηση και την ειδική αγωγή, δουλεύει με παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερες ανάγκες. Η προσφορά στον άνθρωπο είναι κομμάτι του χαρακτήρα του. Μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια, που του έμαθε αξίες, σεβασμό και δύναμη ψυχής. Εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται σε σταθερή σχέση, μια σχέση που για εκείνον είναι βάση ζωής. Λατρεύει τη δράση: crossfit, airsoft, ταξίδια, camping, snowboarding. Πιστεύει πως οτιδήποτε τον δοκιμάζει σωματικά και ψυχικά, τον εξελίσσει.

Ο Μάνος Μαλλιαρός

Χρήστος Μυλωνάς, 40 ετών, Θεσσαλονίκη

Αισιόδοξος και κοινωνικός, του αρέσει να λειτουργεί ομαδικά. Έχει μία μεγαλύτερη αδελφή και δύο ανιψάκια, που του θυμίζουν καθημερινά τι θα πει οικογένεια. Σπούδασε Οικονομικά στο ΑΠΘ αλλά η καρδιά του χτυπούσε αλλού, στο θέατρο. Ως ηθοποιός, ξέρει να προσαρμόζεται και να διαβάζει τους ανθρώπους. Αν δει αδικία, θα μιλήσει και αν κάποιος πιέζεται, θα σταθεί δίπλα του. Δεν φοβάται τις συγκρούσεις όταν χρειάζεται, αλλά πιστεύει στην αληθινή επικοινωνία και το σωστό timing.

Ο Χρήστος Μυλωνάς

Φανή Παντελάκη, 29 ετών, Γαλατάς

Πληθωρική και έντονη, μιλάει πολύ, ανακατεύεται σε όλα και δεν αφήνει κουβέντα να πέσει κάτω! Κατάγεται από την Καρδίτσα αλλά είναι ερωτική μετανάστρια στον Γαλατά. Είναι παντρεμένη και έχει μία κόρη 10 ετών. Επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια από μικρή ηλικία, έχει βγει πρώτη σκόρερ στην Ελλάδα. Στην ηλικία των 9 ετών είχε την ευκαιρία να παίξει με υποτροφία στην Άρσεναλ, ωστόσο δεν της το επέτρεψε η μητέρα της. Δουλεύει ως σερβιτόρα και το να μπει στο Survivor είναι το μεγαλύτερο όνειρό της. Θέλει να δείξει στο παιδί της πως μία γυναίκα δε σταματά να βάζει στόχους όταν γίνεται μητέρα.

Η Φανή Παντελάκη

Ιωάννης Ρέβης, 30 ετών, Ηγουμενίτσα

Εργασιομανής και αυστηρός, πρώτα με τον εαυτό του και μετά με τους άλλους. Είναι έντονη προσωπικότητα με αυτοπεποίθηση και ηγετική νοοτροπία. Η οικογένειά του διατηρεί ξενοδοχειακή επιχείρηση και ο ίδιος έχει κάνει διάφορα επαγγέλματα, από κατασκευή και τοποθέτηση πατωμάτων μέχρι τη δημιουργία δικού του χώρου προπόνησης. Πιστεύει πως ό,τι αξίζει, χτίζεται με καθημερινό κόπο. Δεν αντέχει την τεμπελιά, δεν φοβάται τη σύγκρουση και δεν κάνει πίσω όταν θεωρεί ότι κάτι είναι άδικο.

Ο Ιωάννη Ρέβης

Αναστασία Στεργίου, 25 ετών, Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Πεισματάρα και ανταγωνιστική, επιδιώκει πάντα να είναι η καλύτερη. Το μεγαλύτερο της όπλο είναι η πειθαρχία, το μυαλό της και η φυσική της αντοχή. Προέρχεται από οικογένεια οικοδόμων και ακολουθεί την ίδια επαγγελματική πορεία, ασχολούμενη με την τοποθέτηση σιδήρων. Παράλληλα, ασχολείται με τον αθλητισμό ενώ έχει υπάρξει και επαγγελματίας αθλήτρια μπάσκετ. Δεν προσπαθεί να είναι αρεστή σε όλους και δεν διστάζει να εκφράσει την άποψή της και να υπερασπιστεί τις αποφάσεις της. Δεν λυγίζει, δεν εγκαταλείπει και παλεύει για τη νίκη χωρίς συμβιβασμούς.

Η Αναστασία Στεργίου

Σταύρος Φλώρος, 21 ετών, Καβάλα

Χαμογελαστός, εύθυμος και γεμάτος ενέργεια είναι παράλληλα δυναμικός, ηγετικός και ειλικρινής, ακόμα κι αν αυτό μπορεί να πονέσει τους άλλους. Μεγάλωσε σε μία οικογένεια με δέκα αδέρφια και από μικρός έμαθε τι σημαίνει να μοιράζεσαι και να αντέχεις. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά αλλά εργαζόταν πάντα στην οικοδομή και στα χωράφια. Ασχολείται με τη μελισσοκομία στην οικογενειακή επιχείρηση. Παράλληλα παίζει ποδόσφαιρο και κάνει πυγμαχία. Αγαπάει τη φύση, το βουνό και τις δύσκολες συνθήκες.

Ο Σταύρος Φλώρος

