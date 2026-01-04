Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Μοιράζουν ξανά την τράπουλα Survivor και MasterChef

Το δεύτερο μισό της σεζόν θα ξεκινήσει επίσημα, για τη βραδινή ζώνη, στις 11 Ιανουαρίου με την πρεμιέρα του «Survivor». Το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ επιστρέφει, έχοντας κάνει ένα πολλά υποσχόμενο ρεκτιφιέ, με δύο ομάδες Επαρχιώτες και Αθηναίους, αγωνιστικές εκπλήξεις και πολλές ανατροπές. Ο Γιώργος Λιανός αναλαμβάνει ξανά την παρουσίαση και το έπαθλο θα αγγίξει το εντυπωσιακό νούμερο των 250.000 ευρώ.

Το ριάλιτι θα παίζεται από Σάββατο έως και Τετάρτη, με πέντε επεισόδια, ωστόσο κάθε Τετάρτη θα βγαίνει στον αέρα στις 21.40. Ο λόγος είναι η προβολή της σειράς «Τότε και τώρα», που έχει ήδη το δικό της κοινό. Το τηλεπαιχνίδι «The Floor», επίσης με τον Γιώργο Λιανό, θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη, ενώ αναμένεται αλλαγή ημέρας και για το «The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο.

Την ίδια ώρα, αναμένουμε την επιστροφή του πρότζεκτ-φαινόμενο, του «MasterChef» στο STAR. Ο νέος, επετειακός κύκλος, κρύβει εκπλήξεις, έχει όμως μία σταθερή συνταγή επιτυχίας που δεν θα αλλάξει: τους κριτές. Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, αναλαμβάνουν δράση και θα κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά.

Στη βραδινή ζώνη θα προστεθούν και νέες σειρές. Η μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», η κωμωδία του ΑΝΤ1 «Σούπερ ήρωες» και η οικογενειακή σειρά του ALPHA «Μπαμπά σ’αγαπώ», τα καινούργια σίριαλ της ΕΡΤ1 [με τη «Μεγάλη Χίμαιρα» να μονοπωλεί το ενδιαφέρον], αναμένεται να βάλουν ακόμη δυσκολότερα στον ανταγωνισμό.

Από τις 19 Ιανουαρίου, να σημειωθεί, επιστρέφουν και οι ήδη επιτυχημένες σειρές που κάνουν αυτή την περίοδο μία μικρή παύση. «Η Γη της ελιάς» και το «Μία νύχτα μόνο» του MEGA, ο «Άγιος Έρωτας», το «Porto Leone», το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και το «Σόι σου» του ALPHA, το «Grand Hotel» και η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα» του ΑΝΤ1, θα επιστρέψουν και θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με όλα τα προαναφερθέντα φορμάτ.

Όπως είναι φυσικό, τα στελέχη αγωνιούν για τα ραβασάκια της Nielsen και για το πού θα καθίσει η μπίλια της τηλεθέασης το δεύτερο μισό της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν.