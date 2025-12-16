Καλλιτέχνες πήγαν με μικρόφωνα και κλαρίνα στο μπλόκο της Χαλκηδόνας για συμπαράσταση στους αγρότες

Με μουσικές και σουβλάκια περνούν τις μέρες τους στα μπλόκα οι ομάδες αγροτών και κτηνοτρόφων που έχουν συγκεντρωθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Καλλιτέχνες από την περιοχή, που θέλησαν να εκφράσουν τη στήριξη στον αγώνα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, έστησαν τα ηχεία τους, κούρδισαν και συντόνισαν τα μουσικά τους όργανα και συνέδεσαν τα μικρόφωνα, προσφέροντας ένα ζωντανό πρόγραμμα με φόντο τα τρακτέρ που βρίσκονται παρατεταγμένα στην Παλαιά Εθνική Οδό.

Μάλιστα, μέλη του Σωματείου Εργαζομένων των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης έδωσαν επίσης το «παρών» σε ένδειξη συμπαράστασης στους παραγωγούς, μοιράζοντας στους περαστικούς σουβλάκια και μεζέδες που ψήνονταν επί τόπου στο σημείο.

Δείτε στον χάρτη και στον πίνακα που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα: