Κεφαλονιά: Ευχάριστα νέα για τον Λάμπρο Θεοτοκάτο - Αποσωληνώθηκε σε κλινική των Παρισίων

Ευχάριστα νέα από το Παρίσι καθώς ο Λάμπρος Θεοτοκάτος, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του στον Παναμά από λοίμωξη, αποσωληνώθηκε και αύριο οι γιατροί θα προσπαθήσουν να τον ξυπνήσουν σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr.

Όπως προέκυψε από τις εξετάσεις, ο κύριος Θεοτόκατος είχε προσβληθεί από το ίδιο μικρόβιο με τη σύζυγό του, από την οποία και εκτιμάται ότι κόλλησε. Το γεγονός αυτό βοήθησε τους θεράποντες ιατρούς να προσαρμόσουν τη θεραπευτική αγωγή με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η αποσωλήνωση θεωρείται ένα θετικό βήμα στην πορεία της υγείας του, ωστόσο οι γιατροί τονίζουν ότι οι επόμενες ώρες και ημέρες παραμένουν κρίσιμες, γι’ αυτό και αποφεύγονται οι βιαστικές εκτιμήσεις.

Να σημειωθεί πως ο κύριος Θεοτάτος κατέρρευσε στη γαλλική πρωτεύουσα όταν επέστρεφε από τον Παναμά, όπου η σύζυγός του άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Το χρονικό

Το ζευγάρι, που βρισκόταν στον Παναμά για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αντιμετώπισε ένα ξαφνικό και βαρύ πρόβλημα υγείας.

Η Αθανασία Καρακούση, συνταξιούχος συμβολαιογράφος με πάνω από 35 χρόνια ενεργής παρουσίας στο Ληξούρι και καταγωγή από τη Λαμία, αρρώστησε σοβαρά από μια βαριά λοίμωξη, άγνωστης, μέχρι στιγμής, προέλευσης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε μέσα σε λίγες ώρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newsbomb, η γυναίκα είχε νοσήσει πριν την αναχώρηση του ταξιδιού με βαριά ίωση, σε βαθμό που το ζευγάρι σκεφτόταν σοβαρά την αναβολή του μοιραίου ταξιδιού. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έγινε πράξη και το ζευγάρι αναχώρησε από την Κεφαλονιά στις 21 Δεκεμβρίου.

Αυτή την ώρα, συγγενικό πρόσωπο της άτυχης συμβολαιογράφου βρίσκεται στον Παναμά για τα διαδικαστικά ζητήματα της επιστροφής της σορού.

Παράλληλα, αυτή είναι η δεύτερη τραγωδία για την οικογένεια της Αθανασίας Καρακούση, καθώς είχε χάσει και την αδερφή της.