Μπλόκα αγροτών: Επιμένουν στις κινητοποιήσεις - Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες θα στραφεί ο κουμπαράς

Σήμερα η πληρωμή των 121 εκατ. ευρώ στους αγρότες για τις ζημιές του 2025

Αγροτικό συλλαλητήριο μπροστά από την κεντρική πύλη επιβατικού σταθμού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Φθηνότερο αγροτικό πετρέλαιο, μειωμένο ρεύμα, 100% αποζημιώσεις ζημιών από ΕΛΓΑ συζητά η κυβέρνηση για τους αγρότες προκειμένου να μην φτάσουμε στις γιορτές με μπλόκα στους δρόμους, ενώ οι ίδιοι αναμένεται να ξεκαθαρίσουν την στάση τους.

Πάντως συνεχίζουν προς το παρόν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης να προχωρήσουν σήμερα από τις 15:00 έως τις 17:00 σε ολικό αποκλεισμό των παραδρόμων και του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ η εθνική οδός παραμένει κλειστή για 11η συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στις 14:00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση αγροτών με φορείς της περιοχής στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα τους.

Στο Αίγιο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, ενώ σε εγρήγορση παραμένουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας και των Καλαβρύτων. Στο Αγρίνιο, αναμένεται συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, με συμμετοχή αγροτών από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου, όπου η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή για ενδέκατη ημέρα.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μεσολόγγι, στη Βόνιτσα, στη Ναυπακτία και στη Δωρίδα, ενώ στην Ηλεία οι αγρότες εξακολουθούν να διατηρούν μπλόκα στον κόμβο του Πύργου και στα Λεχαινά.

Ρύζι στους οδηγούς θα μοιράσουν οι αγρότες στον Κόμβο των Μαλγάρων.

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς

«Δεν έχουμε διαθέσεις αντιπαράθεσης με τους αγρότες, η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή», είπε για τα μπλόκα σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Δεν θα ήθελα να κουνήσω το δάχτυλο και να υποτιμήσω τα προβλήματα. Δεν θέλω να υποτιμήσω ούτε τις δικές μας ευθύνες στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν εαυτούς άσπιλους», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Σήμερα θα καταβληθούν στους γεωργούς 490 εκατομμύρια επιπλέον σε σχέση με αυτά που είχαν καταβληθεί τις περασμένες μέρες. Από αρχή του χρόνου ξεπερνάμε τα 3,1 δις ευρώ», ανέφερε.

Σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών διευκρίνισε ότι κάποια δεν μπορεί να γίνουν δεκτά αλλά δήλωσε ανοιχτός σε:

-Να συζητήσουμε μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ

-Να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει η επιστροφή του ειδικου΄φόρου για το αγροτικό πετρέλαιο χωρίς να ανοίξει παράθυρο για αθέμιτες πρακτικές

Σε τρεις ομάδες ο κουμπαράς

Ενδιαφέρον είχε ωστόσο η αναφορά του για τρεις συγκεκριμένες ομάδες που θα επωφεληθούν.

«Περιμένουμε της δική τους απάντηση. Από το καινούριο σύστημα ενισχύσεων υπάρχουν κάποια ποσά αδιάθετα. Είχαμε πει ότι θα γίνει ανακατανομή και ότι η χώρα δεν θα χάσει χρήματα. Να δώσουμε προτεραιόττητα σε τρεις ομάδες: κτηνοτρόφοι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ευλογιάς, τους σιτοπαραγωγούς και τους βαμβακοπαραγωρούς. Υπάρχει κουμπαράς που θέλουμε να τον στρέψουμε προς τα εκεί», είπε.

Τσιάρας: Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον ΑΝΤ1 κάλεσε τους αγρότες να συζητήσουν για την επίλυση του αγροτικού θέματος.

Ως προς τα αιτήματα των αγροτών ανέφερε πως «οι εκπρόσωποι των αγροτών ζητούν γενικότερα χαμηλότερο κόστος παραγωγής εστιάζοντας στα δύο αιτήματα που αφορούν στο αγροτικό ρεύμα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τον τρόπο που επιστρέφονταν.»

Επιπλέον τόνισε πως κάνοντας τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αφενός να παρατείνει τη σταθερή χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και να συζητήσουμε και χαμηλότερη από την τιμή 9,2Kw/h την οποία είχαμε ορίσει μέχρι τώρα. Γίνεται προσπάθεια να πετύχουμε την πιο χαμηλή τιμή η οποία δεν δημιουργεί και άλλου είδους ζητήματα.»

Ως προς το δεύτερο αίτημα των αγροτών για το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία ανέφερε:

«Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αναζητούνταν ο τρόπος να υπάρχει το "αποφορολογημένο πετρέλαιο" στην αντλία, υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της ΑΑΔΕ και της τεχνογνωσίας να επεξεργαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα μια λύση ούτως ώστε και αυτό το αίτημα των αγροτών να ικανοποιηθεί. »

Ανδριανός: Σήμερα η πληρωμή των 121 εκατ. ευρώ στους αγρότες για τις ζημιές του 2025

«Σήμερα, για την ακρίβεια σε λίγη ώρα, ξεκινάει η πληρωμή των 121,5 εκατομμυρίων ευρώ στους αγρότες, για τις ζημιές του 2025, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα πορίσματα», δήλωσε σήμερα το πρωί ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι αυτές τις ημέρες, οι αγρότες «θα δουν την καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης, περίπου 208 εκατομμύρια ευρώ», πληρωμές που όπως τόνισε «είχαν ανακοινωθεί πριν τα μπλόκα».

Δείτε στον χάρτη και στον πίνακα που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στο εθνικό οδικό δίκτυο και στους βασικούς περιφερειακούς κόμβους.

