Φθηνότερο αγροτικό πετρέλαιο, μειωμένο ρεύμα, 100% αποζημιώσεις ζημιών από ΕΛΓΑ συζητά η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση δηλώνει ευθέως ότι δεν αποδέχεται τελεσίγραφα και περιγράφει ποια από τα αιτήματα των αγροτών είναι… εκτός πραγματικότητας

Κώστας Τσιτούνας

Φθηνότερο αγροτικό πετρέλαιο, μειωμένο ρεύμα, 100% αποζημιώσεις ζημιών από ΕΛΓΑ συζητά η κυβέρνηση
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ο διάλογος δεν μπορεί να διεξάγεται με όρους τελεσιγράφων. Η λογική δεν είναι «ή μου ικανοποιείς 30 αιτήματα ή δεν προσέρχομαι στον διάλογο». Δεν είναι αυτός ο τρόπος να λύσεις κανένα πρόβλημα». Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου στους διαμαρτυρόμενους αγρότες κρατώντας όμως ανοιχτή την πόρτα της Ηρώδου Αττικού 19.

«Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης» διαμηνύουν τόσο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει η βούληση να συζητήσουν ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο και έχουν εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι τα μόνα περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις αφορούν:

  • στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,
  • στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,
  • στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία
  • στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας
  • στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

«Όσο νωρίτερα γίνει τόσο καλύτερα. Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες» λένε τα γαλάζια στελέχη και ταυτόχρονα υπογραμμίζουν ποια είναι τα αιτήματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν:

  • Για το αίτημα αγροτών να μη μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί τη μοναδική ουσιαστική εγγύηση για διασταυρωτικούς ελέγχους, διαφάνεια και αποτροπή φαινομένων καταστρατήγησης

Είναι σαν να λέμε ότι θέλουμε να συνεχιστεί η πραγματικότητα που υπήρχε μέχρι σήμερα: να μη γίνονται έλεγχοι, να μη πηγαίνουν τα χρήματα σε αυτούς που πρέπει, να μη βλέπουμε τα πραγματικά στοιχεία του καθενός και να μη υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.

Με ποια λογική μπορεί να σταθεί το να μη γίνονται έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Μας εκπλήσσει η στάση κομμάτων και εκπροσώπων που αντιτίθενται στη μεταφορά του Οργανισμού».

  • Διπλασιασμός συντάξεων και εγγυημένες τιμές

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν μαξιμαλιστικά τα συγκεκριμένα αιτήματα και συνεπώς μη πραγματοποιήσιμα.

«Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην θέλει να δώσει παραπάνω στον κόσμο. Και η δική μας κυβέρνηση έχει αποδείξει, ότι από τα λεφτά που πραγματικά είναι διαθέσιμα, δίνει. Υπάρχουν και αιτήματα, όπως οι εγγυημένες τιμές, που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν βάσει ευρωπαϊκών κανόνων. Το γεγονός ότι δεν μπορεί ένα κράτος να προβεί σε ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε εγγυημένες τιμές, είναι και ο λόγος που δίνονται οι αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι μια συγκεκριμένη φιλοσοφία την οποία υιοθετεί η Ε.Ε., προφανώς και η χώρα μας ως ισότιμο κράτος – μέλος».

  • Δίνουμε λόγο στην Ε.Ε.

«Δεν μπορούμε να δώσουμε τα λεφτά αυτά σε παροχές, γιατί υπάρχουν οι οροφές δαπανών. Τα κόμματα, τα οποία λένε ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να δοθούν αντί για πρόωρη αποπληρωμή υποχρεώσεων, σε παροχές, λένε ψέματα ή ζητάνε να φύγουμε από την Ε.Ε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σαν Φρανσίσκο: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από απότομο φρενάρισμα τελεφερίκ

08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς - «Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Αη Βασίλης»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο MG4 με μπαταρίες solid state δοκιμάζεται στην Ευρώπη

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Βολιδοσκόπηση για τρία μεταγωγικά C-130 από τις Ηνωμένες Πολιτείες – Τι ζήτησε η Αθήνα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Mακελειό στην Αυστραλία: Οι δράστες είχαν λάβει στρατιωτική εκπαίδευση στις Φιλιππίνες πριν την επίθεση

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ευχάριστα νέα για τους δικαιούχους – Σε ποιους θα δοθεί νωρίτερα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντονι Αλμπανέζε επισκέφτηκε τον «ήρωα της παραλίας Μπόνταϊ» – «Σ’ ευχαριστώ εκ μέρους όλων των Αυστραλών»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Δεκεμβρίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Χάρης ο αποκλεισμένος, o «κομήτης» Κασσελάκης, η ενέργεια πονάει, πότε πάνε Μαξίμου οι αγρότες, η Metlen και οι σορτάκηδες, το ενδιαφέρον της Credia για την Παντελάκης ΑΕΠΕΥ και το «χαστούκι» της Fitch στην Intralot

06:48LIFESTYLE

Ριφιφί: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια βγάζει νοκ άουτ «Casa de papel» και «Lupin»

06:44SCENARIO

Μετά τον Αλέξη, έρχεται και ο Βαγγέλης…

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Τεράστια η «ψαλίδα» των τιμών από το χωράφι στο ράφι σε φρούτα και λαχανικά - Ακριβότερα και τα χριστουγεννιάτικα γλυκά

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 είχε η 16χρονη - Μαχαίρια, βία και εκβιασμοί

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι για το 2026 - Οι παγίδες και οι εξαιρέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς - «Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Αη Βασίλης»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με «Ωμέγα εμποδιστή» μέχρι την Παρασκευή – Εντυπωσιακή η αλλαγή του καιρού λίγο πριν τα Χριστούγεννα

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 είχε η 16χρονη - Μαχαίρια, βία και εκβιασμοί

06:48LIFESTYLE

Ριφιφί: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια βγάζει νοκ άουτ «Casa de papel» και «Lupin»

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

21:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πιθανή η δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική μεταβολή του καιρού από τις 20 Δεκεμβρίου - Πού αναμένονται βροχές την επόμενη εβδομάδα

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρόγνωση Κολυδά

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κορίτσι 2 ετών περιπλανιόταν ξυπόλητο στο δάσος στις 3 τα ξημερώματα - Η αλήθεια αποκαλύφθηκε μετά

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Χάρης ο αποκλεισμένος, o «κομήτης» Κασσελάκης, η ενέργεια πονάει, πότε πάνε Μαξίμου οι αγρότες, η Metlen και οι σορτάκηδες, το ενδιαφέρον της Credia για την Παντελάκης ΑΕΠΕΥ και το «χαστούκι» της Fitch στην Intralot

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Βολιδοσκόπηση για τρία μεταγωγικά C-130 από τις Ηνωμένες Πολιτείες – Τι ζήτησε η Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ